Heidi Klum vytiahla do spoločnosti sexi syna: Všetky oči na ňom... Úplne zatienil slávnu mamu!

LOS ANGELES - Na otvorení Los Angeles County Museum of Art sa diali veci, ktoré nikto nečakal. Heidi Klum totiž nedorazila s manželom Tomom Kaulitzom… ale po boku svojho 20-ročného syna Henryho Samuela. A ten si ukradol všetku pozornosť...
Zatiaľ čo Heidi Klum stavila na svoju typickú provokáciu – priesvitné šaty, trblietky a dramatický glamour look, jej syn Henry Samuel pôsobil ako mladý model z titulky magazínu. Vysoký, štíhly, sebavedomý. Ostré črty tváre, chladný pohľad a dokonale padnúci čierny oblek. Nesmrteľná sexi kombinácia!
Reakcie na seba nenechali dlho čakať: „To je jej syn?!“ „Vyzerá lepšie než väčšina modelov!“ „Prepáčte, ale toto je nový sexsymbol.“ A nie je to vôbec prehnané. Médiá ho otvorene označujú za „krásavca“ a vychádzajúcu hviezdu módneho sveta. Modeling má v krvi! Heidi Klum je legenda módy a jeho otcom je spevák Seal. Henry Samuel debutoval na Parížskom týždni módy, otvoril haute couture show, podpísal zmluvu s modelingovou agentúrou a objavil sa na titulke magazínu. Inými slovami: toto nie je „dieťa celebrity“ – toto je nový hráč v hre.
Ale pozor, Henry Samuel nechce byť len model. Aj keď vyzerá ako z móla, jeho ambície sú širšie. Venuje sa hudbe, chce si vybudovať vlastnú identitu mimo slávnej mamy. A možno práve preto pôsobí tak autenticky. Najväčší moment večera prišiel, keď sa Heidi takmer „odhalila“. Šaty sa jej zachytili o topánku a kto ju zachránil? Jej syn. Henry okamžite zasiahol a zabránil trapasu priamo pred fotografmi. Dramatický moment pritiahol ešte väčšiu pozornosť a stal sa dôkazom, že medzi nimi funguje silné puto.
Internet si neodpustil komentáre: „Kde je Tom Kaulitz?“ „Toto je jej nový ‘partner’ na červený koberec?“ Samozrejme – ide o matku a syna. Ale vizuálne? Pôsobili skôr ako módne duo z kampane než klasická rodina. A presne to je dôvod, prečo sa o nich hovorí. Zdá sa, že sa ešte máme na čo tešiť.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%