Známa kráska sa vzdala psa: Dala ho preč kvôli dieťaťu... Spŕška HEJTU!

BRATISLAVA - Modelka Natálie Kočendová priznala, že po narodení syna musela vyriešiť nečakaný problém v domácnosti. Jej psík totiž nového člena rodiny neprijal, a tak padlo ťažké rozhodnutie. Keď sa o tom zdôverila fanúšikom, namiesto pochopenia prišla vlna ostrej kritiky.
Modelka Natálie Kočendová, ktorú môžete poznať z markizáckych obrazoviek, sa po narodení syna ocitla pod paľbou kritiky. Na sociálnych sieťach totiž priznala, že svojho psa musela dať preč. Našla mu však krásny domov. Mnohí ľudia jej to rozhodnutie nevedeli odpustiť. Na internete sa okamžite na ňu spustila spŕška hejtu. Dvadsaťšesťročná kráska vysvetlila, že najprv jej psík Blacky bol u rodiny, ktorá žije v rovnakej bytovke a viackrát sa pokúšali s ním a malým bábätkom zosúladiť.
Psík si však na nového člena domácnosti nedokázal zvyknúť a jeho správanie začalo robiť problémy najmä v momentoch, keď sa snažili uspať bábätko. „Niekoľkokrát sme skúšali, či spolu dokážu fungovať. Ale nešlo to, Blacky stále štekal. Keď vám nespí dieťa, potom konečne zaspí a on (pes) začne štekať a hneď ho zobudí, tak sa to jednoducho nedá riešiť inak,“ vysvetlila Kočendová.
Modelka zároveň zdôraznila, že v takejto situácii musela uprednostniť svoje dieťa. Aj keď psa miluje, rozhodnutie podľa nej bolo logické. „Predsa stále existuje nejaká hierarchia, a hoci ho milujem najviac na svete… predsa nedám preč Bryana a nenechám si Blackyho, však,“ dodala otvorene. Natálie navyše priznala, že náročné obdobie po pôrode na nej zanechalo aj psychické následky.
Tvrdí, že celá situácia mohla prispieť k popôrodnej depresii, s ktorou sa po narodení syna potýkala. „Odvtedy som mala popôrodnú depresiu a stále som plakala. Myslím si, že je to jeden z dôvodov, prečo som ju mala,“ priznala. Pre kritikov má však jasný odkaz. Verí, že tí, ktorí ju najhlasnejšie odsudzujú, majú vo vlastnom živote vždy dokonalé riešenia. Napriek vlne hejtu sa modelka dočkala aj podpory. Mnohí fanúšikovia ju zastali a pripomenuli, že psík je na dobrom mieste.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%