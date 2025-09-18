Tehotná Miss čelí odporným útokom: O prvé dieťa prišla v 6. mesiaci... Potrat jej prajú opäť!

PRAHA - Miss World a účastníčka markizáckej šou Love Island, Natálie Kočendová (25), má za sebou jedno z najťažších období svojho života. S bývalým priateľom prišla o bábätko v 6. mesiaci tehotenstva. Aktuálne je s novým priateľom opäť tehotná... A na sociálnych sieťach čelí odporným útokom. Ľudia jej opäť prajú potrat!
Radosť z očakávania im však kazia nechutné správy a komentáre, ktoré Natálie dostáva na sociálnych sieťach. „Aj tak potratíš ako vždy, tak nie je treba ďakovať,“ napísal jej jeden z anonymov. Ďalší jej odkázal: „By bola prdel, keby ti zdochloaj to druhé dieťa. Niekto ako ty by sa nemal rozmnožovať.“
Natálie tieto šokujúce výlevy zverejnila a pridala k nim vlastné slová: „Správajte sa k ľuďom na internete s rešpektom. Nie sú to vaši nepriatelia a nič vám neurobili. To, že vám niekto nie je sympatický, neznamená, že sa k nemu môžete správať ako k handre. Každý človek má city a emócie,“ napísala modelka. Aj keď priznáva, že ju samu už takéto hejty nezraňujú, upozornila, že nie každý je tak odolný.
„Úprimne, mne to už neublíži. V živote som zvládla omnoho horšie veci a jedna správa ma nerozhodí. Ale nie každý to má rovnako. Preto chcem pripomenúť, že by sme sa k sebe mali správať pekne, s úctou a ohľaduplnosťou,“ dodala s tým, že ako budúca mama to vníma ešte citlivejšie. Najväčší strach má z predstavy, že by jej vlastné dieťa raz mohlo čeliť šikane na internete. „Je to pre mňa nepredstaviteľné. Skúste preto myslieť na to, čo píšete. Každý robíme chyby – niekto len v súkromí, iný pred očami celej republiky,“ uzavrela Natálie Kočendová.