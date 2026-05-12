Hantavírusová mapa sa rozrastá: Francúzka je v kritickom stave, pozitívny je už aj Španiel! DETAILY prípadov

MADRID - Sedem potvrdených prípadov hantavírusu zo šiestich národností je pod lekárskym dohľadom po ohnisku nákazy na lodi MV Hondius. Hantavírus sa naposledy potvrdil u Francúzky, ktorej sa zdravotný stav zhoršuje a tiež u Španiela. Evakuácia posledných cestujúcich a časti posádky sa skončila v pondelok večer na Tenerife.
Holandsko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Nemecko, Švajčiarsko, Francúzsko a Spojené štáty hlásili prípady občanov nakazených hantavírusom po zistení ohniska nákazy na výletnej lodi MV Hondius. Podľa údajov agentúry AFP, ktoré vychádzajú z oficiálnych údajov, je zatiaľ pod lekárskym dohľadom sedem pacientov šiestich národností ako potvrdené prípady tohto zriedkavého ochorenia. Ďalší prípad je hlásený ako pravdepodobný.
Detaily prípadov a podozrení
Americké ministerstvo zdravotníctva oznámilo, že jeden zo 17 Američanov repatriovaných z tejto výletnej lode, mal pozitívny test. Ďalší Američan má podľa ministerstva symptómy nákazy. O pozitívnom teste Francúzky repatriovanej z lode v pondelok informovala ministerka zdravotníctva Stéphanie Ristová, podľa ktorej je žena v izolácii v Paríži a jej zdravotný stav sa zhoršuje.
Podľa britskej Agentúry pre zdravotnú bezpečnosť (UKHSA) sú dvaja britskí občania hospitalizovaní s potvrdeným hantavírusom – jeden v Južnej Afrike a jeden v Holandsku – po vypuknutí nákazy na výletnej lodi MV Hondius . BBC a The Guardian informovali, že jeden pacient, 69-ročný muž, je v nemocnici v Sandtone, zatiaľ čo 56-ročný sprievodca Martin Anstee bol evakuovaný do Holandska.
Španielsky pacient, ktorý mal pozitívny predbežný test na hantavírus, je hospitalizovaný v madridskej vojenskej nemocnici Gómez Ulla, priblížil portál El Mundo. Podľa ministerstva zdravotníctva sa u neho od pondelka večera objavila mierna horúčka a ľahká desaturácia, no jeho stav je momentálne stabilný a bez známok zhoršovania. Ostatných 13 španielskych pasažierov z lode MV Hondius, ktorí boli prevezení do tej istej nemocnice, majú PCR testy negatívne a ich zdravotný stav sa nemení.
U Švajčiara, ktorý vystúpil vo Svätej Helene 22. apríla a 27. – 28. apríla odletel späť do Švajčiarska cez Južnú Afriku a Katar, sa príznaky začali prejavovať 1. mája po prílete do Švajčiarska, kde sa okamžite samoizoloval a nahlásil prípad miestnym orgánom verejného zdravotníctva. Jeho vzorky potvrdili pozitivitu. V súčasnosti je hospitalizovaný a v izolácii vo Švajčiarsku.
Austrálske úrady potvrdili, že pasažieri z Austrálie a Nového Zélandu sú po prevoze do Holandska v dobrom zdravotnom stave. Štyria Austrálčania, jeden trvalo žijúci rezident a jeden Novozélanďan zostávajú v izolácii v holandskom hoteli, kde podstupujú pravidelné lekárske kontroly. Austrálsky minister zdravotníctva Mark Butler uviedol, že všetci šiesti majú „relatívne dobrú náladu napriek prežitej skúsenosti“ a vláda pracuje na tom, aby ich v priebehu nasledujúcich 48 hodín dopravila domov v režime prísnych bio-bezpečnostných opatrení.
U 25-ročného Taliana sa prejavili príznaky ochorenia spôsobeného hantavírusom, špecializovaná nemocnica v Ríme bude testovať jeho biologické vzorky, informovala v utorok agentúra ANSA. Muž bol na palube letu holandskej spoločnosti KLM, na ktorom sa krátko nachádzala aj jedna z obetí hantavírusu. Mladý Talian z Kalábrie je teraz v karanténe. Rímsky ústav pre nákazlivé ochorenia Spallanzani tiež podľa agentúry vyvrátil skoršie informácie médií, že muž, u ktorého sa prejavili príznaky ochorenia, bude hospitalizovaný v hlavnom meste.
V karanténe taktiež skončilo 12 zamestnancov holandskej nemocnice, ktorí ošetrovali pacienta nakazeného hantavírusom z evakuovanej výletnej lode MV Hondius. V noci na dnes o tom informovala agentúra AFP s tým, že nemocnica preventívne opatrenia nariadila kvôli nesprávnemu postupu pri odbere krvi a pri likvidácii moču.
Z lode evakuovali v pondelok posledných cestujúcich
Na Tenerife sa v pondelok večer skončila evakuácia cestujúcich a časti posádky z lode MV Hondius, ktorú zasiahol hantavírus. Od nedele plavidlo opustilo vyše 120 ľudí z 23 krajín, uviedla ministerka zdravotníctva Mónica Garcíaová. Poslední z evakuovaných vystúpili večer okolo 19.30 h SELČ a zhruba o hodinu a pol neskôr odleteli do Holandska, uviedli médiá na mieste. Prístav na Tenerife už opustila aj samotná loď, ktorá smeruje do holandského Rotterdamu. Na jej palube zostali ľudia nevyhnutní pre jej obsluhu. Na zhruba päťdňovú plavbu sa vydajú aj s telom jednej zosnulej cestujúcej.
"Misia bola splnená," povedala krátko po evakuácii zvyšných ľudí a odplutí lode Garcíaová. Španielska vláda podľa nej splnila svoje úlohy efektívne a transparentne. Vláde v Madride a obyvateľom Kanárskych ostrovov na tlačovej konferencii poďakoval za nasadenie šéf Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Podľa ministerky loď večer opustilo 27 ľudí a ďalších 27 zostalo na palube. Médiá však informovali o 28 evakuovaných a o 26 osobách, ktoré zostali na lodi. Krátko pred 21.00 h SELČ z Tenerife odštartovala dve lietadlá smerujúce do Holandska, z kadiaľ niektorí evakuovaní potom pokračovali do Oceánie.
Loď v pondelok neskoro popoludní musela pristáť v prístave, aby bolo možné vzhľadom na silný vietor zaručiť bezpečnosť evakuovaných a ľudí zapojených do operácie, uviedla Garcíaová. Evakuácia sa uskutočnila za prísnych bezpečnostných opatrení. Cieľom bolo zamedziť kontaktu s miestnymi obyvateľmi. Evakuovaných na zemi prevzali policajti a zdravotníci v ochranných oblekoch a ľudia z lode MV Hondius boli priamo prevezení v autobusoch na letisko. U niektorých evakuovaných sa po odchode z lode prejavili príznaky choroby.
Po evakuácii lode sa práca WHO neskončila
Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus v utorok povedal, že po výskyte hantavírusu na evakuovanej výletnej lodi nič nenaznačuje väčšiemu rozšíreniu ochorenia, no práca zdravotných úradov v tomto prípade sa ešte neskončila. „Ale, samozrejme, situácia by sa mohla zmeniť a vzhľadom na dlhú inkubačnú lehotu tohto vírusu je možné, že by sme v nadchádzajúcich týždňoch mohli zaznamenať ďalšie prípady,“ doplnil.
Osud lode MV Hondius vyvolal medzinárodné znepokojenie pre nákazu vzácnym vírusom. Na ochorenie neexistujú vakcíny ani špecifická liečba. Zdravotnícki predstavitelia však zdôrazňujú, že riziko pre verejné zdravie je nízke, a odmietajú porovnania so začiatkom pandémie ochorenia COVID-19. Domovské krajiny prijali rôzne zdravotné opatrenia pre vracajúcich sa evakuovaných. Väčšina postupuje podľa usmernení WHO, ktoré zahŕňajú 42-dňovú karanténu a neustále sledovanie vysoko rizikových kontaktov. V USA však úradujúci riaditeľ Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) Jay Bhattacharya uviedol, že americkí pasažieri nemusia byť nutne umiestnení do karantény. „Dúfam, že (krajiny) sa budú riadiť našimi radami a odporúčaniami,“ povedal Tedros v Madride.
Plavba začala 1. apríla
Výletná loď MV Hondius, plaviaca sa pod holandskou vlajkou, začala plavbu 1. apríla v argentínskom meste Ushuaia. Prvý cestujúci, 70-ročný Holanďan, zomrel na palube 11. apríla. Po necelých dvoch týždňoch bolo jeho telo vyložené na ostrove Svätá Helena, kde vystúpili tiež tri desiatky ľudí, vrátane manželky zosnulého Holanďana, ktorá 26. apríla zomrela v nemocnici v Johannesburgu. Testy v tamojšej nemocnici potvrdili, že ide o hantavírus.
Na nákazu hantavirom na lodi zomrela 2. mája tiež žena z Nemecka. Od vypuknutia nákazy ale celkovo zomreli traja pasažieri – holandský manželský pár a spomínaná Nemka. Deň nato zakotvila loď na Kapverdských ostrovoch, ktorých úrady nepovolili vylodenie pasažierov s tým, že nemajú dostatočné zdravotnícke kapacity. Neskôr bolo dohodnuté, že loď popláva na španielske Kanárske ostrovy, kam dorazila túto nedeľu.