Čapované pivo či nealko si možno cez leto na terase už nedáte: Európa je na prahu veľkej zmeny!

BRATISLAVA - Čapované pivo či kolový nápoj si možno v lete na terase nevychutnáte. Európe hrozí nedostatok CO₂ v dôsledku zníženej produkcie amoniaku a hnojív pre vysoké ceny zemného plynu.
Vojna v Iráne a s tým súvisiaca situácia v Hormuzskom prielive sa nedotýkajú priamo iba pohonných hmôt. Dopady, ktoré so sebou prinášajú, sú omnoho širšie a na prvý pohľad by vás možno ani nenapadli. Do tejto kategórie môžeme zaradiť aj hroziaci nedostatok čapovaného piva či nealko nápojov.
Dodávky oxidu uhličitého sa v niektorých častiach Európy znižujú v dôsledku zníženej produkcie v továrňach na výrobu amoniaku a hnojív, ktoré produkujú CO₂ ako vedľajší produkt. Obmedzená produkcia hnojív znamená aj obmedzenú produkciu CO₂. Na problém upozornil web Food Ingredients First.
Oxid uhličitý je pritom v potravinárstve extrémne dôležitý, hoci sa za normálnych okolností o ňom veľa nehovorí. Pridáva sa do piva či niektorých sladených nápojov či minerálnych vôd, kde dôležitý pna sýtenie. Dôležitý je taktiež pre svoje konzervačné vlastnosti v niektorých balených potravinách ako je porciované mäso či pekárenské výrobky. Využíva sa aj pri porážke hospodárskych zvierat. Podstatný je aj v medicíne, kde sa používa pri výrobe suchého ľadu.