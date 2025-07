V šiestom mesiaci prišla o bábätko, ale teraz... Víťazka Miss je opäť TEHOTNÁ!

Natálie Kočendová s partnerom (Zdroj: Instagram NK)

Natálie Kočendová sa do povedomia verejnosti dostala najprv vďaka Miss Czech Republic, kde svojou krásou očarila naozaj každého. Do oka padla prominentnému barberovi Lakymu Royalovi, s ktorým čakala bábätko. Postretlo ich však veľké nešťastie a o malého anjelika prišli. „Navždy tu budeš s nami. Navždy budeš môj milovaný syn. Moja fazuľka. Takú lásku a šťastie, ako som zažívala 6 mesiacov s tebou som nikdy nezažila," napísala zdrvená kráska v roku 2020.

Dvojica sa neskôr rozišla a kráska zamierila do reality šou Love Island, kde sa zahľadela do mladého futbalistu Davida Vitáska. Ich vzťah bol pod drobnohľadom médií a ani láska medzi nimi nemala dlhú trvácnosť. V apríli minulého roka našla Natálie muža svojho života. Známa Češka sa zamilovala do Slováka Christopera. A po viac ako roku oznámili svetu tú najkrajšiu novinku.

Blondínka je opäť tehotná! „Najkrásnejšie dobrodržstvo ešte len začína," napísala k spoločnému záberu, kde rafinovane odhalili tehotenstvo. Na videu je vidieť aj Natáliine tehotenské bruško a je jasné, že už je aspoň v druhom trimestri. Je pochopiteľné, prečo si túto krásnu správu nechávali tak dlho pre seba... Gratulujeme!