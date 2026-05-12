Polícia odchytila cenné papagáje: Bizarnosť v útulku, slovný a fyzický ÚTOK na ošetrovateľku, toto nemala počuť!

BRNO - Pomerne veselo bolo na policajnej stanici mestskej polície v českom Brne, kde sa príslušníci mestského bezpečnostného zboru zapodievali odchytom veľmi drahých vtákov. Okrídlence boli papagáje rôznych druhov, a ako sa neskôr ukázalo, aj rôznych pováh. Kým jeden z nich bol prirodzene prítulný, ten druhý zaútočil fyzicky a aj slovne na zamestnankyňu, keď ho presúvala do klietky. S humorom sa už len dá konštatovať, že papagája zatknúť nemôžu.
Mestská polícia v Brne o bizarnom prípade z odchytnej stanice informovala na sociálnej sieti. "Dvaja papagáje veľmi čerstvo obývajú brnenský útulok pre opustené zvieratá. Prvý z nich je skrotený a komunikatívny a do našej starostlivosti sa dostal v závere minulého týždňa. Strážnik odchytu si ho prevzal v Kráľovom Poli u muža, ku ktorému priletel na balkón," popísala polícia.
Išlo o pyruru zelenolícu na fotke nižšie, ktorá vyhľadáva ľudský kontakt. "Personálu šplhá po ruke až na rameno a zdvorilo pri tom zdraví, najčastejšie slovom „čau“. Nie vždy sú tieto vtáky ale takto galantné," popísala bizarný moment polícia.
Chytil zamestnankyňu za prst a poslal jej tvrdý odkaz
Zamestnankyňu, ktorá ale zatvárala do klietky jedného z nich chytil papagáj za prst a to nebolo všetko. "Napomenul ju: „Prestaň s tým"," popísala polícia úsmevný moment.
Podľa polície je pravdepodobné, že papagáj bol v pravidelnom kontakte so svojim chovateľom a ten sa po ňom teraz zháňa. "Môže sa prihlásiť personálu útulku, ktorý má postroj, pomocou ktorých si dokáže vlastníctvo overiť," odkázali majiteľovi na diaľku.
Nie je sám, odchytili aj korelu
Do starostlivosti útulku sa tiež dostal aj bielo-sivý papagáj. V kontakte s ľuďmi je táto korela chocholatá podstatne zdržanlivejšia, o to výraznejší je však jej krik.
"Posedávala na tráve v centre mesta a teraz sa teší z priazne zamestnancov útulku. Vlastník ich môže kontaktovať osobne alebo prostredníctvom telefónneho čísla 541 420 111. Ďakujeme všetkým, ktorí pomôžu aj zdieľaním," odkázali brnenskí mestskí policajti.