Šokujúci moment v živom vysielaní: Harry Styles POBOZKAL muža!

LOS ANGELES - Nečakaný moment v populárnej americkej šou šokoval divákov aj fanúšikov. Harry Styles počas svojho monológu reagoval na dlhoročné obvinenia netradičným spôsobom – priamo na pódiu pobozkal známeho komika.
Spevák Harry Styles opäť rozvíril diskusie okolo seba. Počas svojho vystúpenia v relácii Saturday Night Live urobil nečakaný krok – v priamom prenose pobozkal komika Bena Marshalla. Moment okamžite vyvolal silné reakcie publika aj divákov na sociálnych sieťach. Celý moment prišiel počas jeho monológu, keď sa Styles rozhodol reagovať na dlhodobé diskusie okolo pojmu „queerbaiting“.
Ide o označenie pre situáciu, keď niekto využíva queer estetiku alebo symboliku bez toho, aby sa identifikoval ako člen LGBTQ+ komunity. Spevák sa k tomu postavil s humorom a nadhľadom. „Vtedy sa zdalo, že ľudia venujú veľa pozornosti oblečeniu, ktoré som nosil, a niektorí ma obvinili z niečoho, čo sa nazýva ‚queerbaiting‘,“ povedal počas monológu.
V priebehu vystúpenia si Styles robil žarty zo svojho imidžu aj zo slávy. Tvrdil, že jeho život je v skutočnosti pomerne obyčajný. „Som nesmierne nudný a ľudia predstierajú, že ich to [moje koníčky] zaujíma,“ povedal spevák. Monológ postupne smeroval k vtipom o bozkávaní. „Čo je lepšie než bozkávať sa stále? Aj keď to vlastne nerobím – nebozkávam sa stále,“ poznamenal.
Keď sa na pódium neskôr pridal Marshall, dvojica si najprv vymenila niekoľko žartov. Následne sa otočili k sebe – a bez ďalšieho varovania sa pobozkali priamo pred publikom. Styles okamžite reagoval s úsmevom: „Tak toto je queerbaiting.“