Obrovská rodinná tragédia: Pes dohrýzol na smrť päťdňové bábätko! Desivé svedectvo starej mamy

NOVI - Len pár dní po návrate z pôrodnice došlo v americkom meste Novi k tragédii, ktorá zasiahla celú rodinu.
V americkom meste Novi v štáte Michigan došlo k otrasnej udalosti. Len päť dní staré dievčatko zomrelo po útoku rodinného psa priamo v dome, kam ho rodičia krátko predtým priniesli z nemocnice.
Podľa informácií, ktoré zverejnili americké médiá, privolali políciu v utorok 17. marca približne o 8:30 ráno miestneho času do mobilného domu, kde našli dieťa bez známok života.
Dieťa našli s vážnymi zraneniami
Ako uviedol policajný veliteľ Bob Manar, rodinný príslušník objavil novorodenca s poraneniami. „Zranenia nasvedčujú tomu, že mohlo ísť o útok zvieraťa,“ citujú ho The Detroit News.
Dieťa následne previezli do nemocnice, kde lekári už len konštatovali smrť.
Pes prevrátil kolísku
Podľa televízie WJBK úrady zatiaľ nepotvrdili, komu presne patril pes, ktorý bol opísaný ako kríženec strednej veľkosti.
Po incidente ho z domu odviezli pracovníci Oakland County Animal Control.
Babička dieťaťa, vystupujúca pod menom Ellyn, uviedla, že jej syn – otec dievčatka – je presvedčený, že pes prevrátil kolísku a zaútočil skôr, než stihli zasiahnuť. „Myslí si, že pes jednoducho zaútočil na dieťa,“ povedala.
„Zrazu sa utrhol“
Rodina tvrdí, že zviera vyrastalo spolu s ďalšími deťmi v domácnosti, ktoré sú dnes batoľatá, a nikdy predtým sa neprejavilo agresívne. „Nevieme presne, čo sa stalo. Len to, že sa zrazu utrhol priamo pred všetkými,“ dodala stará mama.
Prípad vyšetrujú
Okolnosti tragédie sú predmetom vyšetrovania. O ďalšom osude psa, vrátane možnosti jeho utratenia, rozhodnú úrady až po jeho ukončení.