Šokujúce závery úradov: Muž, ktorého usmrtilo lietadlo, chcel spáchať samovraždu!

DENVER - Štyridsaťjedenročný muž, ktorého minulý týždeň usmrtilo lietadlo pri štarte na medzinárodnom letisku v americkom Denveri, chcel spáchať samovraždu. S odvolaním sa na americké úrady to dnes napísala agentúra AP.
Incident sa odohral v piatok pred polnocou miestneho času po tom, čo muž preliezol letiskový plot a dostal sa na štartovaciu dráhu bez toho, aby si ho sprvu niekto všimol. O pár minút neskôr ho tu v rýchlosti 240 kilometrov za hodinu zrazilo lietadlo. Strojmi so 224 cestujúcimi a siedmimi členmi posádky začal horieť motor, takže neodštartoval a cestujúci sa evakuovali nafukovacími sklzávkami. Dvanásť pasažierov utrpelo ľahké zranenia, päť skončilo v nemocnici.
Denverské úrady dnes uviedli, že muž nezanechal žiadny odkaz na rozlúčku. K tomu, že išlo o samovraždu, dospeli na základe pitvy.