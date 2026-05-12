Fyzické tresty a facky! Vo väzení v Hrnčiarovciach nad Parnou malo dochádzať k násiliu na väzňoch

HRNČIAROVCE NAD PARNOU - Fyzické tresty a facky či obmedzený prístup odsúdených k odbornej starostlivosti. Výsledky monitoringu verejného ochrancu práv vo väzení v Hrnčiarovciach nad Parnou v okrese Trnava poukazujú na závažné nedostatky pri zaobchádzaní s odsúdenými v súvislosti s podmienkami výkonu trestu aj v oblasti ochrany pred zlým zaobchádzaním. Ombudsman Róbert Dobrovodský odovzdal najzávažnejšie zistenia vedeniu ústavu a Generálnej prokuratúre SR. Informoval o tom hovorca verejného ochrancu práv Branislav Gigac.
„Najzávažnejším zistením monitoringu je dôvodné podozrenie na fyzické násilie zo strany niektorých príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS). Z rozhovorov s odsúdenými vyplynulo, že vo viacerých prípadoch mali byť používané fyzické tresty, najmä facky, ako prostriedok na zabezpečenie poslušnosti,“ priblížil hovorca. Podľa monitorovacieho tímu približne tretina oslovených odsúdených spomenula násilie zo strany príslušníkov, pričom časť z nich uviedla aj priamu osobnú skúsenosť.
„Ak sa potvrdí, že fyzická sila bola používaná ako forma trestu alebo zastrašovania, ide o absolútne neprípustné konanie, ktoré je v priamom rozpore so základnými princípmi ochrany ľudskej dôstojnosti a právneho štátu. Ani výkon trestu odňatia slobody nezbavuje človeka jeho základných práv a dôstojnosti,“ povedal Dobrovodský. Takéto zaobchádzanie je podľa neho v rozpore so záväzkami SR vyplývajúcimi z Dohovoru OSN proti mučeniu, Európskeho dohovoru o ľudských právach aj zo štandardov Európskeho výboru na zabránenie mučenia (CPT), podľa ktorých nesmie byť fyzická sila používaná ako forma trestu, disciplíny alebo zastrašovania.
Závažné zistenia sa týkali aj podmienok na oddiele diferenciačnej skupiny C, teda na oddiele s prísnejším režimom výkonu trestu. Monitoring poukázal na obmedzený prístup odsúdených k odbornej starostlivosti, najmä v oblasti liečby závislostí, ako aj na nedostatok aktivít a podnetov podporujúcich resocializáciu. „Výkon trestu nesmie viesť k pasivite, sociálnej izolácii a rezignácii na pozitívnu zmenu správania. Štát má povinnosť vytvárať podmienky, ktoré podporujú resocializáciu a znižovanie rizika recidívy,“ podčiarkol.
Monitoring sa zameral aj na materiálne podmienky výkonu trestu. Monitorovací tím zaznamenal nedostatky v kvalite a stave niektorých ubytovacích priestorov, opotrebované vybavenie ciel a prostredie, ktoré v časti ústavu nepôsobilo dôstojne a podnetne. Počas monitoringu boli zaznamenané aj príklady dobrej praxe. Pozitívne bol hodnotený oddiel špecializovaného zaobchádzania, kde personál podľa zistení monitorovacieho tímu pristupoval k odsúdeným individuálne a aktívne podporoval ich zapájanie do voľnočasových a resocializačných aktivít. Pozitívne hodnotenia zazneli aj vo vzťahu k oddielu ochranných liečení, najmä pokiaľ ide o zdravotnú starostlivosť, terapeutický program a profesionálny prístup personálu.
Verejný ochranca práv odovzdal najzávažnejšie zistenia vedeniu ústavu bezprostredne po ukončení návštevy formou protokolu a zároveň navrhol opatrenia smerujúce k ich okamžitému prešetreniu a náprave. Zistenia spolu s prvotným stanoviskom ústavu následne zaslal na vedomie aj Generálnej prokuratúre SR. „Vo svojom stanovisku ústav uviedol, že viaceré odporúčania považuje za už realizované alebo dostatočne zabezpečené existujúcou praxou. Neakceptovanie časti návrhov odôvodnil najmä bezpečnostnými dôvodmi, personálnymi a kapacitnými limitmi, ako aj nízkou motiváciou odsúdených zapájať sa do ponúkaných programov,“ dodal hovorca ombudsmana.
Generálna prokuratúra robila mimoriadnu previerku
Generálna prokuratúra tvrdí, že uskutočnila vlani na základe predbežných zistení z monitoringu verejného ochrancu práv v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou mimoriadnu previerku. Previerka sčasti potvrdila zistenia pracovníkov Kancelárie VOP. Uviedla to hovorkyňa GP SR Zuzana Drobová.
Mimoriadnu previerku v ústave vykonali 12. novembra 2025 prokurátori referátu väzenstva GP SR s príslušným prokurátorom Krajskej prokuratúry v Trnave. „Na podklade záverov mimoriadnej previerky (...) boli v ústave prijaté potrebné opatrenia a v jednom prípade podozrenia z trestnej činnosti príslušníka Zboru väzenskej a justičnej stráže prebieha trestné stíhanie,“ doplnila Drobová.