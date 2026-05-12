Brankára Lašáka povolali medzi hádačov: Jeho úloha bola jasná... Takto dusil hokejového kolegu!

BRATISLAVA - V relácii Inkognito tentokrát panovala od prvých sekúnd výborná nálada. Tvorcovia si totiž pre divákov pripravili špeciálne prekvapenie a medzi hádačov posadili bývalého slovenského reprezentačného brankára Ján Laššák. A už jeho príchod do štúdia naznačil, že o zábavu rozhodne nebude núdza.
Kolegovia ho privítali s otvorenou náručou a okamžite sa spustila vlna podpichovania, vtipov a dobrej nálady. Laššák si navyše evidentne atmosféru užíval a od prvých momentov bolo jasné, že v štúdiu sa cíti ako doma. Smiech neutíchal ani počas úvodných debát a moderátor Vlado Voštinár mal čo robiť, aby reláciu udržal v správnych koľajach.
Skutočná šou však prišla až vo chvíli, keď si hádači nasadili na oči škrabošky a do štúdia vstúpil tajný hosť. Tým nebol nik iný ako bývalý hokejový obranca Ľubomír Sekeráš. A vtedy sa Laššák rozbehol naplno! „Dostal si niekedy drevený vláčik na raňajky?“ vypálil na svojho kolegu otázku, po ktorej ostali ostatní hádači v absolútnom šoku. Nikto netušil, kam tým mieri, no Sekeráš len prikyvoval s potmehúdskym úsmevom.
Brankár však pokračoval ďalej. „Bol som prvý pri tebe, keď si nevedel, kde si?“ znela ďalšia zvláštna, no mimoriadne vtipná otázka. To už sa štúdio išlo zblázniť od smiechu a hádači sa doslova pučili. Celú situáciu si užíval aj Voštinár. „Na tento rozhovor sa začínam tešiť,“ zahlásil pobavene. Laššák však nemal dosť a rozhodol sa svojho kamaráta ešte trochu „podusiť“. „Ešte by som sa s ním pohral trochu,“ reagoval škodoradostne a okamžite vytiahol ďalšiu perlu.
„Keď si bol v tej nemocnici a plakal si, že máme prísť pre teba, že nemôžeme, pretože mosty sa dvíhajú, veril si nám?“ V tej chvíli už Sekeráš nevydržal a vybuchol do smiechu. Rovnako ako celé štúdio. Diváci pritom zostali poriadne zmätení, čo majú tieto bizarné otázky vlastne znamenať.To, samozrejme, hokejové legendy vysvetlili a pridali ďalšie pikošky zo života.
