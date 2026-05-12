Dcéra kráľa popu dojala vyznaním mame, ktorú roky takmer nepoznala: Dištanc od slávneho Michaela!?

LOS ANGELES - Zatiaľ čo svet stále oslavuje Michaela Jacksona ako legendu, jeho dcéra Paris čoraz viac ukazuje, že najbližšie má dnes k žene, ktorá pri jej detstve prakticky nebola. A po škandáloch okolo novej biografie „Michael“ je napätie v rodine ešte väčšie...
Paris Jackson prekvapila fanúšikov emotívnym a zároveň zvláštne ironickým vyznaním ku Dňu matiek. Na Instagrame zverejnila spoločnú fotografiu so svojou biologickou matkou Debbie Rowe a napísala: „Šťastný Deň matiek žene, ktorú použili ako moju šablónu pri klonovaní.“ Narážala tým na ich neuveriteľnú podobnosť, ktorú si fanúšikovia všímajú už roky.
Paris a Debbie Rowe väčšinu života vôbec netvorili klasický vzťah matky a dcéry. Matku spoznala až neskôr. Debbie Rowe, bývalá zdravotná sestra a druhá manželka Michaela Jacksona, sa po rozvode v roku 1999 vzdala plnej starostlivosti o deti. Paris tak vyrastala najmä po boku Michaela Jacksona a po jeho smrti v roku 2009 sa jej život úplne obrátil naruby. Práve vtedy sa začal pomalý proces zbližovania s matkou, ktorú dovtedy prakticky nepoznala.
Paris neskôr priznala, že ich vzťah sa budoval veľmi pomaly a až v dospelosti si k sebe našli skutočnú cestu. V posledných mesiacoch sú si bližšie než kedykoľvek predtým. Paris pravidelne zverejňuje spoločné fotografie s Debbie, navštevuje ju na ranči a trávi s ňou veľa času. Ľudia z ich okolia hovoria, že Paris dnes nachádza pri matke pokoj, ktorý roky nemala.