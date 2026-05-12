Vo viacerých okresoch Slovenska sa môže v noci vyskytnúť prízemný mráz

BRATISLAVA - Vo viacerých okresoch Slovenska sa môže v noci na stredu (13. 5.) vyskytnúť prízemný mráz. Predstavuje ohrozenie pre vegetáciu nižšieho vzrastu. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.
Prvý stupeň výstrahy platí pre celý Žilinský a Banskobystrický kraj. Rovnako pre okresy Malacky, Rožňava, Levice, Nové Zámky, Piešťany, Senica, Skalica, Poprad a väčšinu okresov Trenčianskeho kraja. „Vo výške piatich centimetrov nad povrchom sa očakáva dosiahnutie minimálnej teploty vzduchu nula až mínus tri stupne Celzia,“ uviedol SHMÚ.
(Zdroj: shmu.sk)
Výstrahy platia od 2.00 h, miestami 3.00 h, do 6.30 h.