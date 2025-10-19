Českom otriasa NECHUTNÝ ŠKANDÁL: Zneužívanie detí v tábore... Obeťami mali byť aj ZNÁME TVÁRE!

PRAHA - Sociálnymi sieťami a Českom otriasa nechutná kauza ohľadom zneužívania detí na populárnom detskom tábore. A svoje skúsenosti s ním majú aj viaceré známe osobnosti, ktoré sa rozhodli tiež prehovoriť. Hrozné, čo sa tam dialo!
Ako prvá prišla s odhalením o sexuálnom obťažovaní na detskom tábore istá Teri Rusnáková. Tá na sociálnu sieť Instagram nahrala video, v ktorom opisuje, ako bola sexuálne obťažovaná od mladých, no už dospelých inštruktorov. Zdieľala tiež screenshoty konverzácií, kde si ako 13 či 14-ročná písala s viac ako 20 ročným inštruktorom tanca. A správy mali sexuálny obsah.
Kauza sa veľmi rýchlo začala šíriť sociálnymi sieťami a začali na ňu reagovať aj viaceré známe tváre. „Ďakujem, že si to vytiahla. Je to veľká úlava v tom, že sa o tom konečne hovorí. Ja sama som zažila určité veci a veľmi dúfam v to, že sa to akokoľvek vyrieši,“ reagovala na video strieborná česko-slovenská SuperStar Eliška Rusková, ktorá v príbehoch na Instagrame zverejnila aj správy, ktoré si vymieňala s jedným z inštruktorov. Aktívne na problém upozorňuje aj influencer Tadeáš Kuběnka, ktorý sa tábora tiež zúčastnil.
No a svoju skúsenosť má aj Top Model of the World 2022 Natálie Kočendová. „Videla som aj videá od Tadeáša Kuběnku a Elišky Ruskovej a nenechalo ma to pokojnou. Ako dieťa som si nedokázala uvedomiť, ako veľmi je to zlé a skazené miesto a ľudia. Úplne som to vytesnila. Ja svoje konverzácie zdieľať nebudem, ale v každom prípade vyzerajú veľmi podobne ako v tom reelsku. Ale pokiaľ sa to bude ďalej riešiť, poskytnem ich právnikovi. Určite sme neboli jediné a určite všetky tie dievčatá mali do pätnástich rokov,“ vyjadrila sa na sociálnej sieti modelka.
„Keď máte dvanásť alebo trinásť rokov, ak nie menej, tak si neuvedomujete, ako veľmi je toto zlé a zvrátené. Prihliadalo tomu toľko dospelých ľudí a nič s tým nerobili. A veľa z nich tam stále pracuje. Je to katastrofa,“ dodala. O prípad sa začala zaijímať aj organizácia verimti.cz, ktorá podporuje obete domáceho a sexuálneho násilia a ponúkla právne zastupovanie každej obeti spomínaného tábora.