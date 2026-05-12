Plánoval útok na koncerte Taylor Swift: Pred súdom prehovoril o šokujúcom motíve!

VIEDEŇ - Rakúšan Beran A. súdený kvôli plánovaniu útoku na koncert americkej popovej hviezdy Taylor Swiftovej vo Viedni v roku 2024, sa dnes prvýkrát priamo vyjadril k motívu svojho počínania. Chcel byť za hrdinu pri teroristickej organizácii Islamský štát (IS) a presláviť sa, a preto sa chcel čo najviac vyzbrojiť. Obžalovaný, ktorého meno médiá v súlade so zákonmi uvádzajú len neúplné, to dnes podľa agentúry APA povedal súdu vo Viedenskom Novom Meste.
"Chcel som sa čo najviac ozbrojiť, aby som sa presadil," povedal 21-ročný hlavný obžalovaný. Dodal, že chcel vyzerať ako hrdina a stať sa slávnym v očiach IS. Hlavnou myšlienkou podľa neho pôvodne bolo útočiť s pomocou kamióna, bômb a nožov. Beran A. pripustil, že bol fanatickým stúpencom IS. Dnes je už ale úplne iným človekom, tvrdí.
Obžalovaný tiež povedal, že týždne pred trojdňovou koncertnou sériou, ktorá sa mala konať na štadióne Ernsta Happela začiatkom augusta 2024, kontaktoval bezpečnostnú firmu, aby sa ako bezpečnostný pracovník infiltroval na miesta konania koncertov a obhliadol si ich. Neskôr však od tohto plánu upustil. Beran A. sa dnes podľa APA zároveň ospravedlnil fanúšikom Taylor Swiftovej. "Chcem sa ospravedlniť všetkým swiftiám a 200.000 ľuďom, ktorí sa chceli zúčastniť koncertu, a všetkým ostatným, ktorých som terorizoval. Chcem swifties povedat: Ste všetky úžasné a dobrosrdečné ženy," cituje ho rakúska agentúra.
Koncert nezvažoval ako cieľ
Muž vysvetlil, že koncert Taylor Swiftovej bezprostredne nezvažoval ako cieľ. Spočiatku sa zameral na americkú a izraelskú ambasádu a napadli ho tiež synagógy a židovská reštaurácia vo Viedni. Dokonca si pozrel priestory okolo ambasády. Potom si však nechal poradiť od ďalších členov IS, s ktorými bol v neustálom kontakte.
Následne mal v úmysle 8. augusta 2024 pozrieť štadión, kde plánoval útok vykonať ďalší deň. Na základe tipu od zahraničnej partnerskej agentúry sa však rakúskej spravodajskej službe DSN podarilo podozrivého včas identifikovať a zatknúť. Podľa viedenského prokurátora mal Rakúšan so severomacedónskymi koreňmi v čase zatknutia takmer hotovú šrapnelovú bombu. Z doterajšieho vyšetrovania vyplýva, že cieľom atentátu mali byť fanúšikovia Swiftovej pred miestom konania koncertu. Teroristický útok bol plánovaný na 9. augusta 2024, kedy sa mal odohrať druhý z troch koncertov americkej speváčky.
Koncerty preventívne zrušili
Všetky tri koncerty Swiftovej vo Viedni boli z preventívnych dôvodov zrušené, pretože podľa úradov bola úroveň hrozby veľmi vysoká. Obžalovanému Beranovi A. hrozí až 20 rokov väzenia. Verdikt v procese, ktorý sa začal 28. apríla, by mohol byť vynesený 28. mája. Spolu s Rakúšanom stanul pred súdom aj slovenský občan žijúci vo Viedni Arda K., ktorý sa síce podľa vyšetrovateľov na príprave útoku na koncert nepodieľal, spoločne ale vytvorili teroristickú bunku. Rakúšan i Slovák sa pred súdom čiastočne priznali.
Súčasťou bunky bol podľa polície ešte tretí muž, ktorý predvlani podnikol útokom nožom v Mekke a ktorý je teraz väznený v Saudskej Arábii, kde mu podľa médií hrozí trest smrti. Trojica v marci 2024, teda ešte pred koncertom Swiftovej, plánovala útoky na Blízkom východe, ale nakoniec takýto útok podnikol len Hasan A., ktorý v Mekke pred Veľkou mešitou bodol do krku člena ochranky a pri zásahu bezpečnostných zložiek zranil niekoľko ľudí.
Beran A. už skôr pred súdom porozprával okrem iného o fascinácii teroristickým útokom, pri ktorom v roku 2020 atentátnik vo Viedni zabil štyroch ľudí a ďalších zranil, ako ho polícia zastrelila. Obžalovaný uviedol, že to bola paráda. "Čo znamená paráda? "opýtala sa sudkyňa. Na to odpovedal, že nie zabíjanie, ale to, že mladý človek z Viedne z jeho kruhov a jeho pôvodu sa dokázal presláviť.