Tresty, ktoré sa zrušili pred desaťročiami: Školy zavádzajú VÝPRASK trstenicou, ale iba pre chlapcov!

SINGAPUR - Nové smernice zavádzajú na singapurských školách výprask pre šikanujúcich chlapcov, ktorí môžu podľa závažnosti svojho priestupku dostať jednu až tri rany trstenicou. Dievčat sa tento trest netýka, napísal web ABC.
Výprask sa bude podľa ministra školstva Desmonda Leeho uplatňovať iba ako krajné riešenie v prípade závažného konania a pri dodržaní prísnych bezpečnostných opatrení. Použitie trstenice bude musieť schváliť riaditeľ školy a trest budú smieť vykonávať iba oprávnení učitelia. Inštitúcia potom bude sledovať stav a pokroky potrestaného vrátane poskytovania psychologického poradenstva.
„Naše školy používajú výprask ako disciplinárne opatrenie, ak sú vzhľadom na závažnosť priestupku všetky ostatné opatrenia nedostatočné. Školy zohľadnia faktory, ako je žiakova vyspelosť a to, či mu telesný trest pomôže poučiť sa zo svojich chýb a uvedomiť si závažnosť svojho činu,“ povedal minister. Dievčatá z výprasku vyjímá trestný poriadok, podľa ktorého ženy nesmú byť trestané trstenicou. Namiesto toho im hrozí dočasné vylúčenie zo školy, zníženie známok alebo budú musieť zostať po škole.
Singapur je kritizióvaný pravidelne
Trestanie trstenicou bolo v Singapure zavedené počas britskej koloniálnej nadvlády v rokoch 1946 až 1959, pričom Británia telesné tresty už dávno zrušila. Používanie trstenice na štátnych školách zakázala v 80. a 90. rokoch aj Austrália, niektoré súkromné inštitúcie v štáte Viktória a v Severnom teritóriu však s telesnými trestami prestali až na začiatku tohto storočia.
Ľudskoprávne organizácie pravidelne kritizujú Singapur za používanie telesných trestov, ktoré zostávajú súčasťou vzdelávacieho aj trestného systému. Úrady ich však obhajujú ako odstrašujúci prostriedok proti trestnej činnosti. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vlani vo svojej správe uviedla, že existujú presvedčivé, vedecky doložené dôkazy o tom, že telesné trestanie detí so sebou prináša viacero rizík a nemá žiadne prínosy.