Českú speváčku v rodnej krajine nechceli: Vďaka Slovákom je dnes z nej hviezda prvej triedy!

BRATISLAVA - Monika Absolonová dnes patrí medzi najväčšie hviezdy českej muzikálovej scény, no v začiatkoch kariéry prežívala náročné obdobie bez pracovných ponúk. Pomocnú ruku jej napokon podali práve Slováci. Speváčka v šou Petra Marcina otvorene priznala, že nebyť Prešova a slovenského publika, možno by dnes robila úplne inú prácu.
Monika Absolonová dnes patrí medzi najvýraznejšie osobnosti českej muzikálovej scény, no jej cesta na vrchol vôbec nebola jednoduchá. Hoci má nezameniteľný hlas a talent, ktorý dnes obdivujú tisíce fanúšikov, v začiatkoch kariéry sa vo svojej rodnej krajine stretávala skôr s nezáujmom než s ponukami. Sama otvorene priznala, že práve Slovensko jej podalo pomocnú ruku vo chvíli, keď už začínala pochybovať, či sa hudbou vôbec dokáže uživiť.
Českú speváčku v rodnej krajine nechceli a vďaka Slovákom je dnes z nej hviezda prvej triedy. Aj takto by sa dal opísať príbeh úspechu obľúbenej umelkyne, ktorá nikdy nezabudla na ľudí, ktorí jej verili ako prví.Monika Absolonová si počas kariéry zahrala v legendárnych muzikáloch ako Dracula, Kleopatra, Krysař či Angelika a postupne sa vypracovala medzi absolútnu špičku. Len málokto však tuší, že nebyť Slovákov, možno by dnes stávala mimo reflektorov a venovala sa úplne inému povolaniu.
Speváčka sa k tejto citlivej téme vrátila v relácii Neskoro večer, kde úprimne priznala, že v období, keď márne čakala na pracovné ponuky v Česku, jej obrovskú šancu poskytlo práve prešovské divadlo. „Ja som v tej dobe nedostávala v Česku žiadne ponuky. Tak to proste bolo. Keby nebolo Prešova, vôbec by som nefungovala. Mňa zachránil Prešov, inak by som robila určite niečo iné,“ povedala otvorene pred moderátorom Petrom Marcinom. Na Slovensko preto dodnes nedá dopustiť a k našim fanúšikom cíti obrovskú vďačnosť.
Práve tu totiž podľa vlastných slov prvýkrát dostala pocit, že jej talent niekto skutočne vidí a oceňuje. „Na Slovensku prví pochopili, že niečo trošku viem. Takže... Ja vám za to ďakujem,“ odkázala dojato Slovákom. Monika Absolonová sa na slovenské publikum pravidelne rada vracia a každé vystúpenie si užíva naplno. Tento rok navyše speváčka oslávi významné jubileum – v septembri dovŕši 50 rokov, no energie a charizmy má stále na rozdávanie.
Najnovšiu epizódu relácie Neskoro večer odvysiela STVR už dnes večer. Okrem Moniky Absolonovej sa v štúdiu objaví aj hokejová brankárka Andrea Rišianová z klubu HK Slovan a herec Adam Kubala, ktorý stvárnil legendárneho krasokorčuliara Ondreja Nepelu vo filme Šampión. Máte sa na čo tešiť a nezabudnite zapínať televízor o 21:40. Viac z ukážky si môžete pozrieť vo videu nižšie.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%