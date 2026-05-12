Zložením prísahy vznikla vláda premiéra Pétera Magyara

BUDAPEŠŤ - Nová maďarská vláda vedená premiérom Péterom Magyarom v utorok v Národnom zhromaždení zložila prísahu. Skončil sa tak mandát piatej vlády Viktora Orbána.
Zasadnutie parlamentu malo jediný bod programu, zloženie prísahy členov nového kabinetu. Magyar predstavil poslancom ministrov svojej vlády.
Premiér zároveň oznámil, že štyri ministerstvá budú mať kľúčovú úlohu pri „zmene režimu“, ktorú ohlásil, a preto ich šéfovia dostanú v rámci kabinetu právo veta. Týka sa to rezortov financií, zdravotníctva, školstva a záležitostí detí a spravodlivosti.
Server vg.hu uviedol, že v praxi tak môžu mať mimoriadne silnú právomoc pri rozhodnutiach kabinetu. Ministri si následne v Sándorovom paláci prevzali od prezidenta Tamása Sulyoka menovacie dekréty.