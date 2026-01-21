Streda21. január 2026, meniny má Vincent, zajtra Zora, Zoran, Auróra

Posledná rozlúčka s Osťom (†37): Prišlo množstvo ľudí... Všetci raperi, Tina aj René Rendy!

Pohreb Marcela Osťa Osztasa Zobraziť galériu (22)
Pohreb Marcela Osťa Osztasa (Zdroj: Koláž Topky)
BRATISLAVA - Dnes sa rodina, blízki a priatelia lúčia s moderátorom a hypemanom Marcelom Osťom Oszatasom, ktorý tento svet opustil po krátkej a silnej chorobe. Zomrel vo veku 37 rokov na rakovinu pankreasu. Posledné zbohom mu prišlo dať množstvo ľudí. Medzi nimi všetci raperi, Tina aj René Rendy!

Obľúbený moderátor a hypeman Marcel "Osťo" Osztas zomrel 16. januára. Podľahol zákernej chorobe – rakovine pankreasu, ktorú mu diagnostikovali už veľmi pozde. V decembri zašiel s bolesťami na urgent a už sa z nemocnice domov nevrátil... Osťo spájal hiphopový svet. Ako ho viacerí nazvali, bol tmelom hudobnej scény. Jeho smrť zasiahla naozaj mnoho ľudí, s ktorými spolupracoval, stretával sa... ale hlavne jeho rodinu.

Ostali po ňom 3-ročný synček a manželka Ľubica, ktorá nabrala silu hovoriť verejne až pár dní po jeho smrti. „Dnes sme mali oslavovať výročie našej svadby. Sľúbili sme si, že to bude vždy niekde pri mori. Namiesto toho však pripravujeme tvoju rozlúčku… Oxymoron života, ktorý nepotrebuje dovetok. Žiadny ma ani nenapadá, lebo len ostalo ticho a prázdnota," napísala k spoločnému videu s ich synčekom.

Dnes sa rodina, blízki a priatelia lúčia so slovenským moderátorom. Pohreb sa konal v bratislavskom Krematóriu. Najblizším kamarátom mu bol Separ, ktorý sa rozhodol na poslednú rozlúčku neprísť. „Dnes som sa rozlúčil s človekom, ktorý pre mňa znamenal viac, než sa dá vysvetliť pár vetami. Rozhodol som sa nebyt na pohrebe na Slovensku. Nie preto, že by mi na ňom nezáležalo, ale práve preto, že mi na ňom záležalo veľmi," napísal prednedávnom.

Posledná rozlúčka s Marcelom Osťom Osztasom
Zobraziť galériu (22)
Posledná rozlúčka s Marcelom Osťom Osztasom  (Zdroj: Ján Zemiar)

Posledný odkaz moderátora Osťa (†37): Jeho prísľub synčekovi láme srdce

Posledný odkaz moderátora Osťa (†37): Jeho prísľub synčekovi láme srdce

Raper sa nachádza na Bali a práve tam sa rozlúčil so svojím priateľom. Na posledné zbohom zvolil magické miesto, ktoré pre Osťa malo osobitný význam – práve tam povedal pred ôsmimi rokmi svojej manželke Ľubke Áno: „Chcel som sa s ním rozlúčiť úprimne, potichu a bez divákov. S požehnaním jeho rodiny a ženy som tu za neho dal urobiť rituál s canamg sari, dupa a sembahyang, aby som odprevadil jeho dušu a nechal ho letieť.“

Rozlúčiť sa s moderátorom do Krematória prišli stovky smútočných hostí. Medzi nimi napríklad raperi Pil C, Gleb, Frayer Flexking, Alan Murin, Smart aj Rytmus, speváčka Tina s deťmi, zabávači Jovinečko a Bergi i onkológ Jozef Dolinský, spevák René Rendy, moderátorky Becca a Janka Slačková, moderátor Adel Ghannam, influencerka Lula Almaksus a mnohí ďalší. Foto z pohrebu nájdete v galérii.

Posledná rozlúčka s Marcelom Osťom Osztasom
Zobraziť galériu (22)
Posledná rozlúčka s Marcelom Osťom Osztasom  (Zdroj: Ján Zemiar)

