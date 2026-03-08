Úspech slávneho režiséra: Získa ČESTNÉ ocenenie... Považuje to za PRIVILÉGIUM!

PARÍŽ - Novozélandský filmový režisér Peter Jackson (64) dostane na tohtoročnom festivale vo francúzskom Cannes čestnú Zlatú palmu. Organizátori festivalu vo štvrtok oznámili, že Jackson je laureátom ceny za „tvorbu, ktorá spája hollywoodske blockbustery a autorské filmy s mimoriadnou umeleckou víziou a technologickou odvahou“, informuje TASR podľa agentúry DPA.
Režisér série „Pán prsteňov“ vo vyhlásení označil toto ocenenie za „jedno z najväčších privilégií svojej kariéry“. Pripomenul, že do Cannes prišiel prvýkrát v roku 1988, aby prezentoval svoj prvý film „Bad Taste“. V roku 2002 sa vrátil, predstavujúc „Pán prsteňov: Spoločenstvo Prsteňa“.
Festival v Cannes vlani udelil čestnú cenu Palme d'Or Robertovi De Nirovi a Denzelovi Washingtonovi. Tohtoročné podujatie sa bude konať od 12. do 23. mája. Čestnú Zlatú palmu udelili prvýkrát v roku 1997 švédskemu režisérovi Ingmarovi Bergmanovi. Od roku 2002 sa udeľuje každoročne a začal to legendárny filmár Woody Allen.
Nasledovali ďalšie slávne mená ako Meryl Streepová, Michael Douglas, Clint Eastwood, Alain Delon, Jean-Paul Belmondo, Forest Whitaker, Tom Cruise, Harrison Ford, Bernardo Bertolucci alebo Jodie Fosterová. „Tento festival vždy oslavoval odvážne, vizionárske filmy, a som nesmierne vďačný festivalu v Cannes za to, že ma zaradil medzi filmárov a umelcov, ktorých diela ma naďalej inšpirujú,“ povedal Jackson.