Popová princezná V PUTÁCH: Britney Spears prichytená pri divokej jazde pod vplyvom alkoholu!

LOS ANGELES - Popová princezná Britney Spears opäť plní titulky svetových médií. Speváčku v stredu večer zadržala polícia v kalifornskom Ventura County pre podozrenie z jazdy pod vplyvom alkoholu (DUI). Zadržanie prišlo po tom, čo policajti dostali hlásenie o aute, ktoré jazdilo zo strany na stranu a vybočovalo z jazdného pruhu.
Podľa polície bola Britney Spears zastavená približne o 21:28 večer a po zadržaní bola oficiálne zaevidovaná v cele okolo tretej ráno, no krátko po šiestej ju prepustili na slobodu. Po zastavení vozidla musela absolvovať štandardné procedúry, vrátane krvného testu na zistenie alkoholu alebo iných látok. Nakoniec dostala predvolanie na súd a bola prepustená bez dlhšieho zadržania. Pred súd sa má postaviť 4. mája.
Najväčší šok prišiel z vyhlásenia jej vlastného zástupcu. Ten incident označil za „úplne neospravedlniteľný“. Podľa jeho slov však Britney Spears plánuje „spolupracovať s úradmi a urobiť potrebné kroky, aby nastala pozitívna zmena v jej živote“. Zdroj blízky speváčke tiež uviedol, že rodina a blízki ľudia pripravujú plán, ktorý by mal pomôcť jej zdraviu a stabilite. A jej Instagram bol vymazaný!
Po incidente sa podľa médií k Britney snažia priblížiť aj jej dvaja synovia Sean Preston (20) a Jayden James (19), ktorých má so svojím bývalým manželom Kevinom Federlinom. Obaja dnes žijú prevažne na Havaji so svojím otcom, no podľa zdrojov majú stráviť nejaký čas s matkou, aby ju podporili v náročnom období.