Tragická príčina smrti dcéry Tommyho Lee Jonesa POTVRDENÁ: Toto rodič ťažko rozdýcha!

LOS ANGELES - Trvalo to viac než mesiac. Victoria Jones, dcéra známeho herca Tommyho Lee Jonesa, nečakane zomrela 1. januára 2026 vo veku 34 rokov. Po náročnom vyšetrovaní úrady potvrdili, že smrť vznikla náhodným predávkovaním kokaínom. Táto tragédia upozornila na dlhodobý boj s drogami a osobné ťažkosti, ktoré ju sprevádzali v posledných rokoch jej života.
Viac ako mesiac po nájdení mŕtvej dcéry slávneho holywoodskeho herca Tommyho Lee Jonesa, sanfranciský úrad hlavného nariadneho lekára (Chief Medical Examiner) potvrdil, že Victoria Jones zomrela na „toxické účinky kokaínu“.
Jej smrť bola oficiálne klasifikovaná ako nehoda, čo znamená, že vyšetrovanie neodhalilo žiadne známky úmyselného sebapoškodenia alebo cudzí zásah. Úrad potvrdil, že jej telo vykazovalo akútne toxické účinky kokaínu, teda predávkovanie týmto stimulantom. Nebolo zistené cudzie zavinenie ani dôkazy, ktoré by naznačovali násilný čin.
Záchranári boli privolaní na miesto udalosti krátko o 2:52 hod. ráno na nový rok. Reagovali na výzvu o zdravotnej núdzi v hoteli Fairmont San Francisco, ale napriek enormnej snahe ju nedokázali oživiť. Ďalšie vyšetrenia a toxikologické testy následne viedli k oficiálnemu potvrdeniu príčiny smrti.
Podľa verejných záznamov a súdnych dokumentov Victoria čelila právnym a osobným problémom niekoľko rokov pred svojou smrťou: V roku 2023 žiadal jej otec súd o dočasné opatrovníctvo (conservatorship), aby jej pomohol s liečbou a ochranou, no neskôr žiadosť stiahol. V roku 2025 bola niekoľkokrát zatknutá na rôznych miestach v Kalifornii pre zneužívanie návykových látok a s tým súvisiace prehrešky, vrátane držania drog bez predpisu a iných obvinení.
Victoria sa narodila v roku 1991 ako dcéra Tommyho Lee Jonesa a jeho vtedajšej manželky Kimberly Cloughley. Ako mladá sa objavila v niekoľkých filmoch a seriáloch, napríklad Men in Black II, The Three Burials of Melquiades Estrada či One Tree Hill. Ako dospelá však nepokračovala v hereckej kariére a držala sa mimo hlavného svetla reflektorov.