Televízna hviezda skončila s POŠKODENOU tvárou: Napadol ju PARAZIT... Kvôli silikónovým prsiam!

LOS ANGELES - Hviezda americkej reality šou Brandi Glanville sa už dva roky pasuje s viditeľným poškodením tváre. Ako teraz prezradila, spôsobuje ho "parazit", za ktorý môže operácia pŕs, ktorú podstúpila pred dvadsiatimi rokmi!
Brandi zachytili fotografi pred ordináciou lekára v Beverly Hills, kde bez okolkov porozprávala, čo sa jej malo stať. Podľa jej slov jej prsné implantáty praskli a silikón následne unikol do tela. Ten mal upchať lymfatické uzliny, čo vyústilo do vážnej infekcie. Následky boli desivé – deformácia tváre, s ktorou dlhé roky bojovala.
Implantáty by sa mali meniť približne každých 10 rokov. Ona si ich však nechala dvojnásobne dlhšie. „Ak to nie je pokazené, netreba to opravovať,“ vysvetlila TMZ dôvod, prečo výmenu roky odkladala. Ako sama hovorí, za toto rozhodnutie napokon tvrdo zaplatila. Herečka a televízna osobnosť následne roky hľadala odpoveď na otázku, čo spôsobilo jej zdravotné komplikácie. Navštívila desiatky lekárov, no jasnú príčinu odhalilo až sonografické vyšetrenie.
Dnes už Brandi hovorí otvorene o tom, že hoci plastické operácie môžu ženám zvýšiť sebavedomie, nesú so sebou aj riziká. Každému, kto o zväčšení pŕs uvažuje, odkazuje jediné – netreba podceňovať pravidelné kontroly a odporúčané výmeny implantátov.