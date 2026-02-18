Hollywood sa ponoril do smútku: Zomrel hviezdny herec z filmu ROBOCOP, mal 74 rokov!

LOS ANGELES - Hollywood smúti. Vo veku 74 rokov zomrel Tom Noonan, herec a režisér, ktorého tvár a hlboký hlas sa navždy zapísali do pamäti fanúšikov kultových filmov a seriálov. Jeho smrť oznámila kolegyňa, ktorá potvrdila, že odišiel pokojne, no oficiálna príčina smrti zatiaľ nebola zverejnená.
Tom Noonan, herec najznámejší svojimi úlohami vo filmoch "RoboCop 2" a "Last Action Hero", zomrel. Mal 74 rokov. Karen Sillasová, Noonanova kolegyňa z "What Happened Was", oznámila túto zdrvujúcu správu v stredu. Potvrdila, že zosnulý herec "pokojne zomrel" už v sobotu. „Môj drahý priateľ a herecký kolega, Tom Noonan, pokojne zomrel na Valentína 2026,“ zvestovala Sillasová svoje dojímavé oznámenie na Instagrame. Príčina smrti zatiaľ nebola zverejnená.
Noonan bol obľúbený nielen pre svoju schopnosť stvárniť temné a znepokojujúce postavy, ale aj pre svoj významný prínos v nezávislom a experimentálnom divadle a filme. Vďaka svojej vysokej postave (meral približne 198 cm) a hlbokému hlasu patril medzi najzapamätateľnejších charakterových hercov svojej generácie. Jeho kamarátka Karen Sillasová označila prácu s ním vo filme What Happened Was… za "bod zlomu" vo svojej kariére.
Tom Noonan sa narodil 12. apríla 1951 v Greenwich, Connecticut a svoju kariéru začal v divadle, neskôr sa presadil ako jeden z najpamätnejších charakterových hercov Hollywoodu. Stal sa legendárnym najmä vďaka postavám: Francis Dolarhyde – psychopatický vrah v Manhunter (1986), Cain – temný záporák v RoboCop 2 (1990). Ďalšie role mal vo filmoch ako Last Action Hero, Heat či v kultovej nezávislej komédii Synecdoche, New York. Okrem toho Noonan napísal a režíroval filmy a divadelné predstavenia, vrátane oceňovaného nezávislého filmu What Happened Was…, ktorý v roku 1994 získal ocenenie na festivale Sundance.