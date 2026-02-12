Pátrali po ňom takmer 2 týždne, ŠOKUJÚCI nález: Muža našli mŕtveho v lese pod dekou! DESIVÉ detaily prípadu

KOŠICE - V košickom lese našli mŕtve telo 62-ročného muža, po ktorom polícia takmer dva týždne pátrala. Muža zbili traja páchatelia drevenými palicami pri spore o cigarety a mobil, telo prikryli dekou. Rozuzleniu pomohlo svedomie jednej zo zúčastnených osôb, informuje košická krajská polícia.
Takmer dva týždne hľadali košickí policajti 62‑ročného muža, ktorý bol bez domova, no pravidelne navštevoval svoju matku. Keď sa dlhší čas neozval, rodina sa obrátila na políciu. Pátranie však dostalo tragický koniec. V lesnom poraste v Košiciach bolo nájdené telo bez známok života. Ako uvádza polícia, oznamovateľ nálezu sa napokon ukázal ako jedna z podozrivých osôb.
"Podľa doterajších zistení si skupina piatich osôb muža vyhliadla pred obchodným reťazcom a presunula sa s ním do lesa. Spor o cigarety, jedlo a mobil vyústil do útoku. Traja muži ho zbili drevenými palicami a nechali ležať na mieste. Následkom zranení a podchladenia muž zomrel. Telo následne odtiahli do kríkov a prikryli dekou," približuje polícia s tým, že k rozuzleniu prípadu pomohlo svedomie jednej zo zúčastnených osôb.
Vyšetrovateľ pôvodne začal trestné stíhanie pre zločin zabitia, krajský vyšetrovateľ však právnu kvalifikáciu zmenil. "Traja muži boli obvinení z obzvlášť závažného zločinu lúpeže s následkom smrti, spáchaného formou spolupáchateľstva," opisuje polícia s tým, že bol spracovaný podnet na ich vzatie do vyšetrovacej väzby. Dve ženy boli zo zadržania prepustené.