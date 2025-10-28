Obrovský úspech slovenskej speváčky: Na turné so svetovou hviezdou!

LOS ANGELES - Slovenská speváčka Adéla Jergová dosiahla obrovský úspech. Mladá hudobníčka sa stane predskokankou svetovej hviezdy Demi Lovato na jej nadchádzajúcom turné. Splnila si tak sen, o ktorom snívala od detstva.
Slovenskej speváčke Adele Jergovej sa splnil veľký sen, o akom snívajú mnohí mladí umelci. Už čoskoro sa predstaví ako predskokanka svetoznámej speváčky Demi Lovato na jej pripravovanom medzinárodnom turné. „Idem na turné s Demi Lovato!“ napísala Adéla nadšene na svojom profile na sociálnej sieti.
„Pamätám si, ako som mala deväť a skákala som po izbe na pieseň Give Your Heart a Break… Teraz budem môcť skákať aj na tvojom pódiu, čože? Nebudeš to ľutovať, urobím ťa hrdou!“ dodala. Novinku oznámila priamo prostredníctvom sociálnych sietí, pričom príspevok zdieľala aj samotná Demi Lovato. V komentároch sa okamžite začali hromadiť gratulácie od fanúšikov aj známych tvárí zo slovenského šoubiznisu.
Adéla Jergová patrí medzi najvýraznejšie nové tváre slovenskej i svetovej popovej scény. Umeniu sa venuje od detstva – navštevovala hodiny spevu, tanca aj baletu, pričom už v útlom veku prejavovala mimoriadny hudobný talent. Zlom v jej kariére prišiel po účasti v medzinárodnej hudobnej súťaži The Debut: Dream Academy, ktorá otvorila dvere mnohým začínajúcim spevákom do sveta hudobného priemyslu. V roku 2024 vydala svoj debutový singel Homewrecked.