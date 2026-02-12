Rezort vnútra nakúpi tri viacúčelové vrtuľníky: Budú môcť hasiť požiare i pomáhať v zahraničí

BRATISLAVA - Ministerstvo vnútra (MV) vyhlásilo verejné obstarávanie na tri nové viacúčelové vrtuľníky. Stroje by mohol rezort nasadiť na zásahové a záchranné operácie vrátane hasenia požiarov na Slovensku aj mimo krajiny v rámci programu rescEU. Ministerstvo predpokladá, že celková hodnota rámcovej zmluvy na nákup vrtuľníkov sa dostane na úroveň 133 miliónov eur. Časť zo sumy rezort zaplatí z grantu Európskej únie (EÚ). Informoval hovorca ministerstva Matej Neumann.
„Slovensko sa tak stane aktívnym prispievateľom do spoločného európskeho systému pomoci, schopným pomôcť iným krajinám v prípade katastrofických požiarov alebo živelných pohrôm,“ uviedol hovorca. Ako doplnil, v dôsledku sankcií a ruských recipročných opatrení po začiatku vojny na Ukrajine rezort z prevádzky vyradil obidva vrtuľníky typu Mi-171E. „Letecký útvar MV SR tak v súčasnosti disponuje len dvoma vrtuľníkmi - Bell 429 a AW189, ktoré nespĺňajú technické a výkonnostné požiadavky programu rescEU, najmä minimálnu kapacitu hasiaceho vaku 3000 litrov. Z toho dôvodu sa napríklad minulé leto muselo pristúpiť k prenájmu vrtuľníka od súkromnej spoločnosti, aby štát bol schopný zabezpečiť hasenie požiarov vo vyšších nadmorských výškach či v ťažko dostupnom teréne,“ upozornil Neumann.
Hovorca doplnil, že ministerstvo pri verejnom obstarávaní zohľadnilo odporúčania Útvaru hodnoty za peniaze. Výsledkom súťaže má byť rámcová zmluva. „V rámcovej dohode bude vyčlenený priestor aj na špeciálnu alebo nepovinnú výbavu či dodatočné služby (výcvik, technická a logistická podpora), čerpanie týchto súčastí dohody však bude závisieť od možností financovania,“ priblížil Neumann. Dva z troch strojov rezort zafinancuje z peňazí EÚ.