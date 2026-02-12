Čína zredukuje clá: Pôjde o mliečne výrobky z Európskej únie

PEKING - Čína zníži clá na európske mliečne výrobky, ale zachová ich na úrovni 7,4 až 11,7 % počas piatich rokov. Uviedlo to vo štvrtok čínske ministerstvo obchodu. Pokračuje tak zmierňovanie obchodného napätia medzi oboma trhmi po nedávnych dohodách o minimálnych cenách čínskych elektrických vozidiel v Európskej únii a o znížení čínskych ciel na európske koňaky a bravčové mäso. Informuje správa agentúry AFP.
Zachovanie ciel na mliečne výrobky na zníženej úrovni počas piatich rokov čínske ministerstvo obchodu vo štvrtkovom vyhlásení odôvodnilo tým, že „určité mliečne výrobky pochádzajúce z EÚ sú subvencované, čo spôsobilo značné škody mliekarenskému priemyslu v Číne“. Pôvodne boli tieto clá, ktoré Peking zaviedol v decembri, na úrovni 21,9 až 42,7 %. Týkajú sa širokej škály položiek vrátane čerstvých a tavených syrov, tvarohu, modrého syra a niektorých druhov mlieka a smotany. Peking v decembri znížil clá na európske bravčové výrobky a v minulom roku sa s Úniou dohodol aj na minimálnych cenách brandy a koňaku od európskych výrobcov.