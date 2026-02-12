Fico opäť útočil na VIDEU počas letu do Bruselu: Fajčite si marihuanu a uznávajte 70 pohlaví!

BRATISLAVA - Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) má aj počas štvrtka 12. februára veľmi nabitý program a jeho časová náročnosť mu umožňuje komunikovať s voličmi len prevažne formou videí na sociálnej sieti. Najnovšie také nahral z vládneho špeciálu, kde si podal holandskú vládu a odkázal jej, aby si pokojne fajčila marihuanu či si uznávala 70 pohlaví. Podľa premiéra sa nám vyhrážali.
Fico si vo videu myslí, a navonok to tak aj prezentuje, že Holandsko má nebezpečnú tendenciu zasahovať do vnútorných záležitostí iných krajín. Myslel tým Slovensko a Maďarsko. Začal preto ostrú kritiku počas svojej cesty do Belgicka na neformálny summit EÚ o konkurencieschopnosti.
VIDEO Odkaz Roberta Fica holandskej vláde:
Fico si podal novú vládu, vraj má pokojne fajčiť marihuanu a uznávať 70 pohlaví
"Nová holandská vláda sa Slovensku osobitne venuje vo svojom programovom vyhlásení. Vraj sme euroskeptickí, neposlúchame a dovoľujeme si mať iný názor na manželstvo, počet pohlaví, čo skryli pod kritiku stavu právneho štátu na Slovensku. A vraj nás treba potrestať. Napríklad odobratím hlasovacích práv či fondov," reagoval Fico na to, že menšinová vláda označila v koaličnej dohode Slovensko ako krajinu, ktorá aktívne podkopáva Európu. Tá si podľa neho zobrala na zreteľ aj Maďarsko.
"Takže, holandskí politickí priatelia. Máte nebezpečnú tendenciu zasahovať do vnútorných suverénnych záležitostí iných krajín. To my na Slovensku nerobíme. Fajčite si marihuanu a uznávajte 70 pohlaví. Je to vaša vnútorná vec. Ale vyhrážať sa inej krajine trestom za suverénne legitímne názory je prekročením červenej čiary. Trestať suverénne štáty za suverénne názory je cestou do pekla. Ak niekto prichádza s takouto politikou, ohrozuje celú Európsku úniu (EÚ). Predstava, že zrušíme právo veta v zásadných otázkach fungovania EÚ a že veľké krajiny budú rozhodovať väčšinovo a prikazovať menším, čo majú robiť, je scestná a vedie k zániku EÚ," uviedol Fico.