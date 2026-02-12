Patrícia Vittek v novom vzťahu kvitne: Staré rany zahodila za hlavu a... Všetko sa dozvieme!

BRATISLAVA - Keď sa zhasne! Na premiére komédie zažiarila aj Patrícia Vittek, ktorá pútala pozornosť nielen žiarivým úsmevom, ale aj úprimnosťou. Kým vo filme sa riešia pikantné zápletky, ona doma prekvapila radikálnym rozhodnutím.
Slávnostná premiéra komédie Keď sa zhasne prilákala množstvo známych tvárí - medzi inými aj Patríciu Vittek. Tá prišla podporiť film, no zároveň prezradila, že jej srdce bije pre "živú scénu". „Jednoznačne divadlo, teraz špeciálne… a potom kino,“ priznala.
V rozhovore prišla "na tanier" aj oveľa citlivejšia téma – jej ostro sledovaný rozvod s futbalistom Robom Vittekom. Ich koniec sprevádzali roky turbulencií a prepieraného súkromia. Po asi ôsmich rokoch ťahaníc prišiel koniec a Patrícia pôsobí vyrovnanejšie než kedykoľvek predtým. Po boku partnera Davida doslova kvitne. Porovnávanie dvoch vzťahov však rezolútne odmieta: „Nerada by som hodnotila akýkoľvek vzťah, ktorý v živote máš, lebo… aj ten vzťah, ktorý bol kedysi, začínal krásne... Ja som šťastná a myslím, že to je na mne aj vidieť,“ pochválila sa Vittek a jasne dala najavo, že staré rany sú zahojené a minulosť je pre ňu uzavretou kapitolou.
A ak by ste si mysleli, že Vitteková len "kočíruje" domácnosť, ste na omyle! Už čoskoro plánuje odpáliť bombu, na ktorej pracovala dlhé roky. „Dúfam, že tento rok vyjde konečne moja kniha a k tomu som spravila ku každej kapitole jednu skladbu,“ prezradila o svojich umeleckých ambíciách. Na záver však prišla veta o vzťahoch, ktorá sadla priam "ako facka"...
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%