Olympiáda 2026 Ukrajinského športovca DISKVALIFIKOVALI! Odmietol si zložiť helmu s obeťami ruskej agresie

CORTINA D'AMPEZZO – Zimné olympijské hry v Taliansku zasiahla kontroverzia, ktorá rozdelila fanúšikov. Ukrajinský skeletonista Vladyslav Heraskevyč bol dnes ráno definitívne diskvalifikovaný z pretekov. Dôvodom bol jeho neoblomný postoj – na štart sa chcel postaviť v helme s fotografiami ukrajinských športovcov, ktorí zahynuli počas ruskej invázie. Medzinárodný olympijský výbor (MOV) mu v tom nekompromisne zabránil.
Vladyslav Heraskevyč prišiel do Cortiny d'Ampezzo s jasným cieľom – pripomenúť svetu tragédiu, ktorú prežíva jeho krajina. Na svoju helmu si nechal vyobraziť čiernobiele portréty padlých športovcov, medzi ktorými bol aj krasokorčuliar Dmytro Šarpar či biatlonista Jevhen Malyšev. Obaja zahynuli vo vojne pred dvomi rokmi a boli Heraskevyčovými priateľmi.
Hoci skeletonista s touto helmou absolvoval tréningy, pri pokuse o jej oficiálne schválenie narazil na tvrdý odpor MOV. Podľa funkcionárov totiž dizajn porušuje olympijskú chartu, ktorá prísne zakazuje akékoľvek politické, náboženské alebo rasové prejavy počas súťaží.
Kompromis odmietol
MOV sa pokúsil o zmier a navrhol kompromis – Heraskevyč mohol mať na paži smútočnú pásku a o svojich názoroch voľne hovoriť s médiami. To mu však nestačilo. „Vďaka ich obeti tu môžeme pretekať ako tím. Nezradím ich,“ vyhlásil rezolútne skeletonista. „Myslím, že si zaslúžia byť so mnou v pretekoch. Použijem tú helmu v deň pretekov.“
Pred samotným dnešným štartom sa ho k zmene postoja snažila osobne presvedčiť aj šéfka komisie športovcov MOV Kirsty Coventryová. Heraskevyč však zostal neoblomný, čo viedlo k okamžitému vylúčeniu z olympiády.
Rozhodnutie MOV vyvolalo búrku nevôle najmä na Ukrajine. K situácii sa vyjadrila aj ukrajinská premiérka Julija Svyrydenková, ktorá postup výboru ostro skritizovala. „Viac ako 650 ukrajinských športovcov sa nikdy nepredstaví na olympiáde. Zabili ich Rusi. Rozhodnutie zakázať helmu nášmu pretekárovi je úplne nesprávne. Spomienka na mŕtvych nie je politika, je to dôstojnosť,“ napísala na sociálnej sieti X. MOV sa však bráni tým, že musí zabezpečiť neutrálne prostredie pre všetkých účastníkov, ktoré nebude ovplyvnené svetovými konfliktmi.
Heraskevyč nie je pre olympijských úradníkov neznámou firmou. Už pred štyrmi rokmi v Pekingu ukázal do kamier papier s nápisom „Nie vojne na Ukrajine“. Vtedy z toho vyviazol bez trestu, no tentoraz bol postoj funkcionárov podstatne tvrdší.