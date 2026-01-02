Demi Lovato SCHUDLA neuveriteľných 23 kíl: NOVÚ POSTAVU odhalila v plavkách!

LOS ANGELES - Speváčka Demi Lovato vstúpila do nového roka vo veľkom štýle. Na sociálnej sieti Instagram zverejnila sériu doteraz neodhalených fotografií, na ktorých hrdo predvádza svoju novú, vypracovanú postavu. Fanúšikovia ostali v nemom úžase - hviezda totiž schudla neuveriteľných 23 kíl!
Demi sa s rokom 2025 rozlúčila poriadne horúco. Medzi fotkami z dovolenkovej pohody nechýbali zábery v bikinách, ktoré odhalili štíhle bruško aj krivky, na aké fanúšikovia neboli zvyknutí. Na jednej snímke pózuje na plážovom lehátku s výhľadom na tyrkysové more, na ďalšej žiari v strieborných bikinách a tmavých slnečných okuliaroch.
Pozornosť pútala aj fotografia pri bazéne, kde má na sebe len čierny spodný diel bikín a sebavedomo ukazuje svoje pozadie. A obdivné komentáre fanúšikov na seba nenechali dlho čakať. „Najsexi vôbec!“ zhodovali sa fanúšikovia. „Krásna žena!“ pridávali sa ďalší. Jej dramatická premena však vyvolala aj špekulácie, či za jej schudnutím nestojí populárny Ozempic. Speváčka to nikdy nepotvrdila. Pozrite, ako úžasne teraz vyzerá!
