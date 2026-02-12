Štvrtok12. február 2026, meniny má Perla, zajtra Arpád

SEXI rýchlokorčuliarka po VÝHRE na olympiáde: TAKTO oslávili zlatú medailu so slávnym frajerom!

MILÁNO - Holandská rýchlokorčuliarka Jutta Leerdam ovládla olympijský ľad rekordnou jazdou a okamžite sa stala miláčikom fanúšikov. Po zlatom triumfe však pútala pozornosť aj mimo štadióna – po jej boku nechýbal partner Jake Paul. Takto oslávili výhru!

Holandská rýchlokorčuliarka Jutta Leerdam patrí medzi najväčšie hviezdy zimných olympijských hier. Na trati 1 000 metrov predviedla úctyhodný výkon, ktorým si nielen vybojovala zlatú medailu, ale zároveň prepísala historické tabuľky olympijským rekordom. Fanúšikovia ju totálne žerú! Po triumfe sa však neoslavovalo iba na ľade.

Spoločnosť jej robil známy influencer a boxer Jake Paul, s ktorým tvorí jeden z najsledovanejších párov súčasnosti. Dvojica sa krátko po pretekoch objavila v luxusnej štvrti Milána, kde zamierila do prestížneho butiku Hermès. Práve tam si dopriali luxusný nákup ako symbolickú odmenu za veľký úspech. Jutta pôsobila spokojne, uvoľnene a šťastne. Jake ju na Olympiáde veľmi podporoval, bol po jej boku po celý čas a z výhry bol nadšený.

Jutta a Jake tvoria pár od roku 2022, no vzťah oficiálne potvrdili o rok neskôr. V roku 2025 sa zasnúbili. „Sme zasnúbení. Už sa nevieme dočkať, kedy spolu strávime večnosť,“ napísali na svojom Instagrame. Jake si kľakol na balkóne s výhľadom na more, ktoré zdobili biele lupene, kvety a sviečky. Boxer pri tejto príležitosti odovzdal svojej snúbenici diamantový prsteň v hodnote približne jedného milióna dolárov, uviedol v minulosti Independent. Dvojica plánuje svadbu už budúci rok.

