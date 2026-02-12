Polícia pripomína: Bezpečnostné pásy nie sú len na okrasu, zachraňujú životy

BATISLAVA - Bezpečnostné pásy nie sú vo vozidle len okrasa sedadla. Pripomína to polícia aj v súvislosti s viacerými dopravnými nehodami, ktoré zaznamenala v uplynulých dňoch. Vodiči pri nich odignorovali zákonnú povinnosť, a to používanie bezpečnostných pásov. Informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.
„Jednou z najzávažnejších nehôd bola zrážka dvoch osobných vozidiel na Záhorí, ktorá sa aj v dôsledku odignorovania tejto povinnosti vodičom a spolujazdkyňou skončila s ťažkými zraneniami,“ poznamenala Šimková.
Polícia preto opätovne pripomína, že bezpečnosť na cestách sa začína zodpovedným prístupom účastníkov cestnej premávky. Je podľa nej dôležité, aby vodiči a spolujazdci neriskovali svoj život a zdravie pri jazde bez pripútania. „Nielenže týmto konaním riskujete pokutu v tom lepšom prípade, ale hlavne hazardujete so svojím životom,“ odkázala polícia.