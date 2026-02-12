Najprestížnejší filmový festival otvára svoje brány: Nebude na ňom chýbať ani Pamela Anderson!

BERLÍN - V poradí 76. ročník Berlínskeho medzinárodného filmového festivalu Berlinale otvoria vo štvrtok drámou No Good Men od afganskej režisérky Šahrbánú Sadátovej. Predsedom poroty počas desaťdňového festivalu, ktorý patrí medzi najprestížnejšie v Európe, bude nemecký režisér Wim Wenders. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Sadátovej snímka je o televíznej kameramanke, ktorá pracuje v Afganistane. Samotná režisérka utiekla z rodnej krajiny v roku 2021 a v súčasnosti žije v Hamburgu. Medzi hosťami, ktorých účasť sa očakáva na otváracom galavečere na námestí Potsdamer Platz v centre nemeckej metorpoly, je malajzijská herečka Michelle Yeohová, známa z filmov Wicked či Všetko, všade, naraz. Za svoje celoživotné dielo si prevezme Čestného Zlatého medveďa.
Berlinale potrvá do 22. februára. Počas festivalu podľa očakávania vystúpia aj americká herečka Pamela Andersonová (The Last Showgirl), herec Ethan Hawke (Dead Poets Society, Before Sunrise) či britská hudobníčka Charli xcx.
Na minuloročnom podujatí sa predalo viac než 330.000 lístkov. Predseda poroty Wenders je známy klasickými filmami ako Paríž, Texas, snímkou Nebo nad Berlínom či hudobným dokumentom Buena Vista Social Club. V roku 2015 mu bolo na Berlinale udelený Čestný Zlatý medveď za mimoriadny prínos a úspechy vo filme a kinematografii.