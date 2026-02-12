Zrušené lety do Budapešti! Ide o štrajk v nemeckej Lufthanse

BUDAPEŠŤ – Pre celodenný štrajk pilotov a palubného personálu nemecká letecká spoločnosť Lufthansa zrušila plánované lety do Maďarska, a to najmä z Frankfurtu nad Mohanom a Mníchova do Budapešti. S odvolaním sa na server telex.hu o tom informuje spravodajca v Budapešti.
Štrajk sa týka predovšetkým spoločností Lufthansa a Lufthansa CityLine. Lety prevádzkované dcérskymi spoločnosťami, akými sú Austrian Airlines, SWISS, Brussels Airlines či Eurowings, premávajú podľa plánu, takže spojenia z Budapešti do Viedne alebo Zürichu s veľkou pravdepodobnosťou poletia, píše server. Večerný letecký spoj Mníchov-Debrecín zatiaľ stále platí, aj keď spoločnosť Lufthansa CityLine tiež štrajkuje. Podľa webovej stránky letiska v Debrecíne štvrtkový spoj s príletom o 18.00 h a s odletom o 18.55 h by mal letieť.
Podľa agentúry DPA sa do štrajku za zvýšenie zamestnaneckých a prechodných dôchodkov zapája okolo 4800 pilotov. Odborový zväz UFO, zastrešujúci takmer 20.000 zamestnancov, si chce vynútiť rokovania o tarifných zmluvách. Len v regionálnej dcérskej spoločnosti City Line ohrozuje stratégia spoločnosti približne 800 pracovných miest, konštatuje agentúra.