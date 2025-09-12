Margot Robbie vyniesla dychberúce šaty: Veď ona je NAHÁ!

LONDÝN - Margot Robbie (35) šokovala Londýn! Na premiére nového filmu sa objavila v priesvitnej róbe, ktorá pôsobila, akoby pod ňou nemala vôbec nič.
Hollywoodska hviezda Margot Robbie opäť očarila fanúšikov. Na londýnskej premiére filmu A Big Bold Beautiful Journey sa ukázala v dychberúcich šatách z dielne Armani Privé. 35-ročná herečka si vybrala priesvitnú róbu posiatu kryštálmi a flitrami, ktorá zvýraznila jej dokonalú postavu.
Na prvý pohľad to vyzerá tak, že je pod nimi úplne nahá, no zdanie klame a stylisti nenechali nič na náhodu. Herečka mala pod róbou aj špeciálne nohavičky, ktoré zakryli to, čo mali. Podprsenku však vynechala, a tak bola "nahá" len v hornej časti tela.
Okrem toho zaujala aj odvážne odhaleným chrbtom, čo z nej spravilo hlavnú hviezdu večera. Margot sa týmto večerom vrátila do centra pozornosti po tom, čo si dala krátku prestávku kvôli materstvu. Nedávno totiž priviedla na svet svojho prvého syna.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%