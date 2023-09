Drsná DOHRA Kanyeho škandalóznej plavby v Benátkach: Za HOLÝ ZADOK dostal DOŽIVOTNÝ ZÁKAZ!

Kanye West si za túto plavbu vyslúžil doživotný zákaz. (Zdroj: profimedia.sk)

BENÁTKY - Kanye West (46) a jeho "manželka" Bianca Censori (28) trávili záver leta v talianskych Benátkach. A za pár týždňov tam narobili poriadny humbuk. Neustále sa riešilo odvážne oblečenie raperovej lásky, no úplným vrcholom bola plavba, počas ktorej umelec ukazoval svoj holý zadok. A teraz to má dohru. Dvojica dostala doživotný zákaz!

Len minulý týždeň svet obleteli fotky Kanyeho Westa a jeho polovičky Biancy Censori z plavby loďou po kanáli v Benátkach. Raper si síce tvár prekrýval rúškom, no zároveň všetkým ukazoval holý zadok. Možno mu rupli nohavice... No zahraničné médiá špekulovali o oveľa pikantnejšom dôvode.

Všetko totiž nasvedčovalo tomu, že on a jeho drahá sa na palube lode oddávali radovánkam a Bianca rapera orálne uspokojovala. Tomu mal nasvedčovať okrem holého zadku napríklad aj záber, na ktorom mladá architektka čupí pred raperom a ten jej drží hlavu.

Nech to bolo akokoľvek, kompetentní sa rozhodli vyvodiť za Kanyeho nemiestne odhaľovanie dôsledky a udelili dvojici doživotný zákaz. „Pán West a jeho manželka už určite nebudú vítaní na palube člnov našej spoločnosti,“ vyjadrila sa spoločnosť Venezia Turismo Motoscafi pre Daily Mail Australia Sunday. „Kapitán musel dávať pozor na premávku a nevidel tieto obscénnosti,“ dodala spoločnosť s tým, že ak by si to všimol, okamžite by vystúpil a dvojicu nahlásil kompetentným.

