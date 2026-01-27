To je šialené! Slávna sexica tenká ako prútik... Manžel jej naordinoval diétu a meria jej pás!

LOS ANGELES - Fúha! Toto by nestrpel len tak hocikto. Slávna sexica je po ráznych nariadeniach manžela tenká ako prútik.
Kanye West a jeho manželka Bianca Censori sa v uplynulých dňoch objavili v Los Angeles hneď niekoľkokrát. Dvojica si najskôr dopriala filmový večer počas pracovného týždňa a počas víkendu sa do kina vrátila opäť. Najväčšiu pozornosť pútala znova Bianca, ktorá je však aktuálne už tenká ako prútik. Jej outfit bol výrazný, priliehavý a nič nenechával na fantáziu.
Strieborné legíny a priesvitný top s bikinovým vrškom zvýraznili nielen jej postavu, ale aj štíhle nohy a boky, vďaka čomu pôsobila ešte subtílnejšie než v minulosti. V zákulisí ich vzťahu má podľa Daily Mail panovať prísny režim, aspoň čo sa týka Biancinho životného štýlu. Kanye jej má dohliadať na stravu, ktorá sa skladá výlučne zo zeleniny a proteínov, bez cukrov a sacharidov. Každodenný pohyb je samozrejmosťou – či už ide o cvičenie alebo dlhé prechádzky.
Podľa informácií denníka jej dokonca pravidelne meria pás, údajne však z čisto praktických dôvodov, aby jej vedel navrhovať oblečenie presne na mieru. Hovorí sa aj o tom, že Bianca nemá povolené tetovania či piercingy, no sama to vraj nevníma negatívne. „Väčšina žien by to nenávidela, ale Bianca to berie ako podporu. Vďaka tomu sa cíti silná a sebavedomá, keď je štíhla, a rada predvádza svoje krivky. Je tak trochu exhibicionistka.“
Kanye sa navyše k jej tréningom často pridáva a športujú spolu. Kanye má však so svojou váhou problémy. Môže za to vraj náročný cestovný režim a nepravidelné stravovanie, ktoré sa na ňom údajne podpisujú už dlhé roky. „Kanye veľa cestuje, takže sa stravuje rôzne po vonku – sendviče, cestoviny, vyprážané kura, rýchle občerstvenie… Je zima, človek si musí občas naplniť brucho,“ uvádza zdroj s tým, že raper sa s výkyvmi váhy borí dlhodobo. Aj keď sa opakovane snaží držať diéty, nie je to pre neho jednoduché, a preto často volí voľné mikiny a tepláky, v ktorých sa cíti komfortnejšie.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%