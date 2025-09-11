Channing Tatum v spoločnosti s 12-ročnou dcérou: Aha, akoby mu z oka vypadla!

LOS ANGELES – Americký herec Channing Tatum (45) si na červenom koberci ukradol všetku pozornosť… no tentokrát nie sám. Na premiéru anime hitu Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Infinity Castle dorazil so svojou 12-ročnou dcérou Everly – a fanúšikovia len žasli, ako veľmi je mu podobná!
Mladá slečna zažiarila v modrých volánových šatách so zladenými topánkami na podpätku. Outfit doladila rozviatymi vlnitými vlasmi a elegantnými kruhovými náušnicami. Po jej boku stál pyšný otec v tmavomodrom obleku, pripravený pózovať fotografom. A nedalo sa nevšimnúť si ich podobu.
Tatum sa pre magazín People pochválil, že u dcéry získal „body pre cool otca“, keď nadaboval postavu Keiza v novom projekte, ktorý čoskoro dorazí do kín. Nie je to však prvýkrát, čo sa na takejto akcii objavili spoločne – aj minulý rok sa Everly predviedla, vtedy dokonca v kostýme obľúbenej postavy Shinobu Kocho.
Herec známy zo série Magic Mike vychováva Everly spolu s bývalou manželkou Jennou Dewan, s ktorou sa rozišiel v roku 2018. O ich manželstve hovoril nedávno aj v rozhovore pre Variety, kde priznal, že rozchod bol „bolestivý“ a že najťažšie je nemať dcéru pri sebe neustále. „Prial by som si, aby som ju mohol mať stále pri sebe,“ úprimne dodal. Na druhej strane Tatum priznáva, že rozvod mu paradoxne pomohol. „Všetko som odsunul a zameral sa len na ňu. Bola to tá najlepšia vec, akú som mohol urobiť,“ prezradil pre Vanity Fair a zdôraznil, že s Everly sú dnes ako najlepší priatelia.
Obaja rodičia sa už posunuli ďalej – Channing randil so speváčkou Jessie J, neskôr sa zasnúbil so Zoë Kravitz, no zásnuby v roku 2024 zrušili. Momentálne má po boku modelku Inku Williams. Jenna Dewan je zas od roku 2020 zasnúbená s hercom Stevom Kazeem, s ktorým má dve malé deti – päťročného Calluma a ročnú Rhiannon.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%