Obrovský SMÚTOK Snoop Dogga: Prišiel o 10-mesačnú vnučku

LOS ANGELES - Rodina rapera Snoop Dogga prežíva obrovský smútok. Jeho dcéra Cori oznámila verejnosti zdrvujúcu správu. Prišla o milovanú dcérki.
Rodinu známeho rapera Snoop Dogga zasiahla mimoriadne bolestná strata. Zomrela jeho 10-mesačná vnučka Codi. Smutnú správu oznámila raperova jediná dcéra Cori Broadus. Cez víkend zverejnila na sociálnych sieťach príspevok, ktorý sprevádzala čiernobiela fotografia, na ktorej Cori držala svoju dcérku v náručí.
„V pondelok som prišla o lásku svojho života – Codi," napísala k fotografii. Malá Codi prišla na svet o tri mesiace skôr, než sa očakávalo. Cori o tom prehovorila už vo februári minulého roka. Väčšinu svojho krátkeho života strávila na jednotke intenzívnej starostlivosti pre novorodencov, kde lekári bojovali o jej zdravie.
Ešte nedávno sa však zdalo, že sa situácia obracia k lepšiemu. Len pred tromi týždňami Cori zdieľala spoločnú fotografiu z postele, na ktorej spolu s Codi oddychovali, a fanúšikom odkázala, že Boh vypočul všetky ich modlitby.