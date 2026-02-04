Streda4. február 2026, meniny má Veronika, zajtra Agáta

Obrovský SMÚTOK Snoop Dogga: Prišiel o 10-mesačnú vnučku

Snoop Dogg Zobraziť galériu (13)
Snoop Dogg (Zdroj: SITA)
© Zoznam/lv © Zoznam/lv

LOS ANGELES - Rodina rapera Snoop Dogga prežíva obrovský smútok. Jeho dcéra Cori oznámila verejnosti zdrvujúcu správu. Prišla o milovanú dcérki.

Rodinu známeho rapera Snoop Dogga zasiahla mimoriadne bolestná strata. Zomrela jeho 10-mesačná vnučka Codi. Smutnú správu oznámila raperova jediná dcéra Cori Broadus. Cez víkend zverejnila na sociálnych sieťach príspevok, ktorý sprevádzala čiernobiela fotografia, na ktorej Cori držala svoju dcérku v náručí.

Obrovský SMÚTOK Snoop Dogga: Náhla SMRŤ brata (†44)... Nedokáže sa cez to preniesť! Prečítajte si tiež

Obrovský SMÚTOK Snoop Dogga: Náhla SMRŤ brata (†44)... Nedokáže sa cez to preniesť!

„V pondelok som prišla o lásku svojho života – Codi," napísala k fotografii. Malá Codi prišla na svet o tri mesiace skôr, než sa očakávalo. Cori o tom prehovorila už vo februári minulého roka. Väčšinu svojho krátkeho života strávila na jednotke intenzívnej starostlivosti pre novorodencov, kde lekári bojovali o jej zdravie.

Ešte nedávno sa však zdalo, že sa situácia obracia k lepšiemu. Len pred tromi týždňami Cori zdieľala spoločnú fotografiu z postele, na ktorej spolu s Codi oddychovali, a fanúšikom odkázala, že Boh vypočul všetky ich modlitby.

Obrovský SMÚTOK Snoop Dogga:
Zobraziť galériu (13)
 (Zdroj: Instagram CB)

Viac o téme: Snoop DoggCori Broadus
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Serena Williams
Serena Williams len v nohavičkách a tielku: Štíhla ako laň obhajuje lieky na chudnutie! A keby len to
Zahraniční prominenti
Kim Kardashian
Kim Kardashian znova zamilovaná?! Stretnutie, ktoré zmenilo všetko: Zbalila ESO z FORMULY 1
Zahraniční prominenti
Americkú speváčku hanba nefackuje:
Americkú speváčku hanba nefackuje: Otrčila sa a... Tá je ale nezbedná!
Zahraniční prominenti
Catherine O´Hara
Posledné hodiny mamy (†71) Kevina zo Sám doma: Do nemocnice ju previezli v kritickom stave
Zahraniční prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Hlavný tréner MŠK Žilina do 19 rokov Michal Kijačik: Hráčom som prizvukoval, že môžeme zvíťaziť
Hlavný tréner MŠK Žilina do 19 rokov Michal Kijačik: Hráčom som prizvukoval, že môžeme zvíťaziť
Futbal
Dominika si na šťastnú správu musela počkať 7 mesiacov: Prišlo to, až keď sa vzdala nádeje
Dominika si na šťastnú správu musela počkať 7 mesiacov: Prišlo to, až keď sa vzdala nádeje
Prominenti
Upútavka na novú talkshow Medzi nami s Katou Martinkovou
Upútavka na novú talkshow Medzi nami s Katou Martinkovou
Prominenti

Domáce správy

POZOR na zmeny v
POZOR na zmeny v dôchodkoch: Štát určil rozhodujúci vek pre ďalší ročník, v práci si pobudnete dlhšie!
Domáce
FOTO
Známy obchod sťahuje z predaja NEBEZPEČNÝ výrobok! Vážne ohrozenie zdravia, NEPOUŽÍVAJTE ho
Domáce
Pozor na poľadovicu: Meteorológovia
Pozor na poľadovicu: Meteorológovia vydali výstrahy pre celé Slovensko
Domáce
KRACH ďalšej známej firmy: Cez eurofondy do nej naliali milióny. Vplyvný smerák z nej práve odišiel
KRACH ďalšej známej firmy: Cez eurofondy do nej naliali milióny. Vplyvný smerák z nej práve odišiel
Poprad

Zahraničné

Donald Trump
Kauza Epstein musí ísť podľa Trumpa bokom: Je čas posunúť sa ďalej k témam, na ktorých ľuďom záleží
Zahraničné
Muammar Kaddáfí
Atentát v Líbyi: Komando zabilo Sajfa Isláma Kaddáfího, syna obávaného diktátora Muammara Kaddáfího
Zahraničné
FOTO Prezident Donald Trump sa
Donald Trump podpísal rozpočtový zákon: Niekoľkodňový shutdown v Amerike končí! Spory trvajú
Zahraničné
Zrážka s hliadkovou loďou
Zrážka s hliadkovou loďou sa skončila tragédiou: Hlásia 14 mŕtvych! Záchranné zložky pátrajú po nezvestných
Zahraničné

Prominenti

Snoop Dogg
Obrovský SMÚTOK Snoop Dogga: Prišiel o 10-mesačnú vnučku
Zahraniční prominenti
Je KONIEC: Kráska z
Je KONIEC: Kráska z Let´s Dance priznala KRACH VZŤAHU!
Domáci prominenti
Otvorenie salónu. Na snímke
SEXI Schindlerová dráždi telom: Takto si ho vymakala vo fitku! FOTO
Domáci prominenti
Pavel Kříž a Jiří
Českého herca postihla vážna choroba: Štyri roky mlčania a... Napísal si vlastné parte!
Osobnosti

Zaujímavosti

Mimozemšťania v mraze? NASA
Mimozemšťania v mraze? NASA objavila planétu s atmosférou, kde by mohol prekvitať život aj pri -68 stupňoch!
Zaujímavosti
Tracy Kiss
Operácie TAM DOLE za tisíce eur! Tracy po pôrodoch podstúpila drahé zákroky a dnes sa cíti ako nová žena
Zaujímavosti
Pravda o Slovákoch: Vyčerpané
Pravda o Slovákoch: Vyčerpané ženy, mladí uprednostňujú styling pred hygienou a každý 3. muž ignoruje rannú ústnu hygienu!
vysetrenie.sk
Zázrak z kapsule? Lekári
Zázrak z kapsule? Lekári liečia rakovinu pomocou ľudských VÝKALOV! Šokujúce výsledky štúdie zmenia všetko, čo ste vedeli
Zaujímavosti

Dobré správy

Dimitri vytvoril nápoj, ktorý
Z malej kuchyne do celého sveta: Dimitri vytvoril nápoj, ktorý si obľúbili aj Slováci
plnielanu.sk
Presladené sirupy už Slovákov
Daň z cukru spravila Slovákom poriadne škrty v rozpočte: Nahradí sladké sirupy táto novinka?
hashtag.sk
REDMI Note 15 Pro+
Nová séria smartfónov REDMI Note 15: Keď sa titánska odolnosť spojí s dlhšou výdržou a profi fotoaparátmi
Domáce
Novinka, ktorú Slováci v
Známa značka predstavuje novinku, aká tu ešte nebola: Všimli ste si ju v obchodoch aj vy?
Domáce

Ekonomika

Oplatí sa vystúpiť z EÚ? Takýto je účet za Brexit po 10 rokoch od osudného referenda!
Oplatí sa vystúpiť z EÚ? Takýto je účet za Brexit po 10 rokoch od osudného referenda!
Koniec 13. dôchodkov pre všetkých? O zmenách už hovorí aj Andrej Danko, minister práce posiela jasný odkaz!
Koniec 13. dôchodkov pre všetkých? O zmenách už hovorí aj Andrej Danko, minister práce posiela jasný odkaz!
Zlom na realitnom trhu: Ceny opäť vyleteli! Byty zdraželi o viac ako desatinu, kde najviac?
Zlom na realitnom trhu: Ceny opäť vyleteli! Byty zdraželi o viac ako desatinu, kde najviac?
Firmy, pozor: Jeden deň v Nitre vám môže vyriešiť nábor na mesiace dopredu
Firmy, pozor: Jeden deň v Nitre vám môže vyriešiť nábor na mesiace dopredu

Šport

ZOH 2026 Nasťa Kuzminová prepísala históriu nášho športu: Toto sa niekomu len tak nepodarí
ZOH 2026 Nasťa Kuzminová prepísala históriu nášho športu: Toto sa niekomu len tak nepodarí
Slováci na ZOH 2026
Vypäté semifinále Anglického ligového pohára: O miestenke do Wembley rozhodli neskutočné detaily
Vypäté semifinále Anglického ligového pohára: O miestenke do Wembley rozhodli neskutočné detaily
Anglický ligový pohár
Neuveriteľná senzácia! Žilina v Lige majstrov šokujúco vyradila slávny Liverpool FC
Neuveriteľná senzácia! Žilina v Lige majstrov šokujúco vyradila slávny Liverpool FC
Slovensko
ZOH 2026 Zapnite si pásy, toto bude šialená jazda: Hokejový turnaj sľubuje šou z inej galaxie
ZOH 2026 Zapnite si pásy, toto bude šialená jazda: Hokejový turnaj sľubuje šou z inej galaxie
Hokej na ZOH 2026

Auto-moto

TEST: BMW 540d xDrive. Aj tak je stále najlepšia
TEST: BMW 540d xDrive. Aj tak je stále najlepšia
Klasické testy
SSC pripravuje rekonštrukciu sklápacieho mosta v Komárne
SSC pripravuje rekonštrukciu sklápacieho mosta v Komárne
Doprava
Už 30 zásahov v tuneli Višňové za päť týždňov. Vodiči robia tie isté chyby
Už 30 zásahov v tuneli Višňové za päť týždňov. Vodiči robia tie isté chyby
Ekonomika
TEST: Mitsubishi ASX - Premena portfólia úspešne pokračuje
TEST: Mitsubishi ASX - Premena portfólia úspešne pokračuje
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Office frogs: Trend, ktorý ovplyvní kariéru mladých ľudí v roku 2026
Office frogs: Trend, ktorý ovplyvní kariéru mladých ľudí v roku 2026
Pracovné prostredie
Ste v práci dlhšie než treba? Trend odhaľuje, prečo ľudia pracujú zbytočne veľa
Ste v práci dlhšie než treba? Trend odhaľuje, prečo ľudia pracujú zbytočne veľa
Motivácia a produktivita
Výpredaje dnes už nie sú prioritou: Takto Slováci premýšľajú o peniazoch
Výpredaje dnes už nie sú prioritou: Takto Slováci premýšľajú o peniazoch
Motivácia a inšpirácia
Chcete zarábať viac ako 1 500 € mesačne? Tieto pracovné ponuky Vám môžu zásadne zvýšiť príjem!
Chcete zarábať viac ako 1 500 € mesačne? Tieto pracovné ponuky Vám môžu zásadne zvýšiť príjem!
Zaujímavé pracovné ponuky

Varenie a recepty

Famózny krémovo-kokosový Raffaello koláč
Famózny krémovo-kokosový Raffaello koláč
Najlepšie pagáče s masťou a červenou cibuľou. Tento recept si vypýta úplne každý.
Najlepšie pagáče s masťou a červenou cibuľou. Tento recept si vypýta úplne každý.
Jednoduchý recept na slovenské zapekané chlebíčky
Jednoduchý recept na slovenské zapekané chlebíčky
Chlieb
Paradajková polievka pre deti, ktorú si budú pýtať znova
Paradajková polievka pre deti, ktorú si budú pýtať znova
Výber receptov

Technológie

Prečo fyzici čoraz vážnejšie uvažujú, že náš vesmír môže byť len obrovskou simuláciou?
Prečo fyzici čoraz vážnejšie uvažujú, že náš vesmír môže byť len obrovskou simuláciou?
Veda a výskum
Laser namiesto rakiet? Americké námorníctvo tvrdí, že sen o laserovej zbrani na každej lodi je už blízko reality
Laser namiesto rakiet? Americké námorníctvo tvrdí, že sen o laserovej zbrani na každej lodi je už blízko reality
Armádne technológie
Rusko prišlo so sľubom, nad ktorým každý vyvaľuje oči: Chcú sa dostať na Mars oveľa rýchlejšie, ako ktokoľvek iný
Rusko prišlo so sľubom, nad ktorým každý vyvaľuje oči: Chcú sa dostať na Mars oveľa rýchlejšie, ako ktokoľvek iný
Technológie
Americké tanky dostanú „železnú päsť“, inovatívny systém na obranu proti dronom
Americké tanky dostanú „železnú päsť“, inovatívny systém na obranu proti dronom
Armádne technológie

Bývanie

Spredu celkom fádna budova, no z druhej strany je úplne iný svet! Domáci si tu vedia užívať pohodlie aj relax
Spredu celkom fádna budova, no z druhej strany je úplne iný svet! Domáci si tu vedia užívať pohodlie aj relax
Pinterest predpovedal svoje TOP trendy pre rok 2026 a nás poriadne prekvapili. Naozaj do interiérov mieria takéto štýly?
Pinterest predpovedal svoje TOP trendy pre rok 2026 a nás poriadne prekvapili. Naozaj do interiérov mieria takéto štýly?
Do takého domu pozvú hostí bez problémov! Napriek obmedzeniam vytvorili architekti pre rodinu perfektné bývanie
Do takého domu pozvú hostí bez problémov! Napriek obmedzeniam vytvorili architekti pre rodinu perfektné bývanie
Nerobte si v paneláku bývanie ako z chalupy, radí dizajnérka. Takto prvkami z vidieka vrátite bytom teplo domova
Nerobte si v paneláku bývanie ako z chalupy, radí dizajnérka. Takto prvkami z vidieka vrátite bytom teplo domova

Pre kutilov

Voda z vodovodu, dažďová či destilovaná voda? Aká voda je najlepšia pre izbové rastliny
Voda z vodovodu, dažďová či destilovaná voda? Aká voda je najlepšia pre izbové rastliny
Izbové rastliny
Ovplyvní bezrašelinový substrát rast rastlín? Čo ukázala prax záhradkárov
Ovplyvní bezrašelinový substrát rast rastlín? Čo ukázala prax záhradkárov
Záhrada
Nie je to iba o závite! Ako vybrať správnu LED žiarovku v piatich bodoch
Nie je to iba o závite! Ako vybrať správnu LED žiarovku v piatich bodoch
Stavba
Ako si pripraviť tie najlepšie nadýchané šišky plnené džemom? Tento recept zvládne aj začiatočník
Ako si pripraviť tie najlepšie nadýchané šišky plnené džemom? Tento recept zvládne aj začiatočník
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Jednoduchý ranný rituál, ktorý zrýchľuje metabolizmus: Stačí 5 minút denne a do dvoch týždňov budete mať plochšie bruško
Chudnutie a diéty
Jednoduchý ranný rituál, ktorý zrýchľuje metabolizmus: Stačí 5 minút denne a do dvoch týždňov budete mať plochšie bruško
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Šokujúce odhalenie: Putinov špión
Zahraničné
Šokujúce odhalenie: Putinov špión mal plánovať atentát na Zelenského! V Poľsku ho odsúdili
Donald Trump
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Útok dronom v Záporoží vzal životy tínedžerom! Trump posiela Putinovi jasný odkaz
POZOR na zmeny v
Domáce
POZOR na zmeny v dôchodkoch: Štát určil rozhodujúci vek pre ďalší ročník, v práci si pobudnete dlhšie!
Domáce
Známy obchod sťahuje z predaja NEBEZPEČNÝ výrobok! Vážne ohrozenie zdravia, NEPOUŽÍVAJTE ho

Ďalšie zo Zoznamu