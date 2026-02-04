Streda4. február 2026, meniny má Veronika, zajtra Agáta

Žilinka prelomil mlčanie: Stretnutie s Ficom, vytiahol graf a začal kritizovať, toto je KATASTROFÁLNY stav!

Žilinka vysvetľuje, o čom sa s Ficom rozprávali počas jeho pondelňajšej návštevy. Aktualizované Zobraziť galériu (7)
Žilinka vysvetľuje, o čom sa s Ficom rozprávali počas jeho pondelňajšej návštevy. (Zdroj: gettyimages.com, Topky/Vlado Anjel)
© Zoznam/msz © Zoznam/msz

BRATISLAVA - Začiatkom týždňa sa na verejnosť dostali pomerne prekvapivé správy o tom, že premiér Robert Fico sa obrátil na generálneho prokurátora Maroša Žilinku a inicioval s ním stretnutie v sídle generálnej prokuratúry. Netrvalo dlho a o stretnutí sa už dozvedela aj verejnosť, ktorej prekvapenie bolo na ich nie ideálny vzájomný vzťah na mieste. Prvý muž generálnej prokuratúry dnes vysvetľuje, za akým účelom sa dvojica stretla.

VIDEO Tlačová konferencia Maroša Žilinku:

Maroš Žilinka reaguje na medializované stretnutie s Robertom Ficom (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Verejnosť sa o návšteve Fica na generálnej prokuratúre dozvedela len o niekoľko hodín. Netrvalo dlho a Žilinka prisľúbil k tejto téme brífing, keďže odvtedy nikto netuší, prečo Fico toto stretnutie inicioval.

Žilinka priznal aj teraz, že Fico toto stretnutie inicioval. "Nemal som dôvod odmietať toto stretnutie, hlavne, ak nám bol uvedený jeho samotný dôvod. Sme odkázaní na spoluprácu ako ústavní činitelia. Naše agendy sa niekedy prelínajú. Tak to bolo aj v tomto prípade. Netreba za tým hľadať nejakú senzáciu ale chápem záujem verejnosti," uviedol Žilinka.

Maroš Žilinka
Zobraziť galériu (7)
Maroš Žilinka  (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Na stretnutí bolo niekoľko desiatok zamestnancov

Stretnutie sa uskutočnilo v úradných priestoroch a nebolo utajené. "Bolo to pod zrakom desiatok zamestnancov Generálnej prokuratúry SR. Bol som tam ja aj za prítomnosti prvého námestníka generálneho prokurátora pána Jozefa Kanderu. S predsedom vlády som nebol ani sekundu sám, čo by snáď mohlo vytvárať priestor na akési špekulácie," pokračoval Žilinka.

Zložia zbrane? Fico prekvapil a obrátil sa na Žilinku, tajná NÁVŠTEVA na prokuratúre, o čom debatovali? Prečítajte si tiež

Zložia zbrane? Fico prekvapil a obrátil sa na Žilinku, tajná NÁVŠTEVA na prokuratúre, o čom debatovali?

Témou stretnutia boli vraj podklady k siedmej správe o stave štátu. Pán premiér vyslovil na stretnutí nesúhlas so stanovisko gen. prokuratúry SR k hodnoteniu boja proti korupcii v Slovenskej republike a prišiel s tým, či to stanovisko vieme prehodnotiť a či sa dá uskutočniť ďalšie kolo expertných rokovaní.

Žilinka hovorí o hrozivom stave ohľadom korupcie, premiér vyjadril nesúhlas

"Tento rozhovor trval pomerne krátko, pretože ja som striktne zotrval na mojom stanovisku s tým, že v tomto smere k dohode určite nepríde a trvám na každom jednom fakte, písmene, ktoré je v stanovisku gen. prokuratúry SR uvedené," povedal generálny prokurátor. Fico to vraj vzal na vedomie s tým, že "oni majú iný názor". "Máte na to názor, my však sme orgánom aplikáčným a naše zistenia sú hrozivé," prízvukoval Žilinka situáciu.

Žilinka mal premiérovi zopakovať to, že vníma situáciu v parlamente ako "paródiu na legislatívny proces". "Povedal mi na to, že by mali radi, keby mali stanoviská a pripomienky z gen. prokuratúry a ak sa s nimi stotožnia, budú ich zohľadňovať," dodal prvý muž prokuratúry. Ficovi tiež povedal, že nie je stotožnený s "vlnou pozmeňovacích návrhov z noci do rána".

Maroš Žilinka
Zobraziť galériu (7)
Maroš Žilinka  (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

"Všimli ste si, že som sa snažil poukazovať na škodlivosť, nesprávnosť a protiústavnosť. Aj prípadná škodlivosť však nemusí znamenať, že ide o proces protiústavný. Prokuratúra totiž nie je zodpovedná za takéto procesy, ale v prvom vláde zákonodarný zbor a vláda. Zo strany pána predsedu vlády som dostal ubezpečenie, že sa budú realizovať legislatívne konania v štandardnom režime," popisoval ďalej stretnutie Žilinka.

"Hrozivý stav korupcie" popísal Žilinka v druhej časti brífingu

Stretnutie bolo vraj v pokojnom a korektnom duchu, no v tejto zásadnej veci vraj zhodu nenašli. "V tom druhom bode alebo druhej časti by som rád ozrejmil celej spoločnosti, aký je právny stav v Slovenskej republike, pokiaľ ide o boj proti korupcii," prešiel k druhej časti Žilinka.

"Musím povedať exkurz, lebo istá skupina poslancov tvrdí, že som ticho, alebo že som sa neozýval a už sa ozývam. To nie je pravda," ohradil sa Žilinka voči kritike a vraj vždy využíva primeraný spôsob, ako reagovať.

Je to katastrofálny stav, zhodnotil Žilinka

"Rok 2025 bol uceleným rokom, ktorý nám dovoľuje uviesť celkom presné stanoviská, v akom stave sa nachádzajú tieto orgány. Orgány prokuratúry nie sú orgánmi odhaľovania trestných činov alebo korupcie. Nemáme na to ani personálne kapacity a ani materiálno-technické vybavenie. Vyšetrovanie je zákonnou úlohou policajného zboru. Na základe tých údajov, ktoré máme k dispozícii za rok 2025, žiaľ, musím konštatovať, že experiment s názvom novela Trestného zákona v časti korupcie a zvlášť zmena organizačnej štruktúry policajného zboru sa nevydarili. Ten inštitucionálny rámec je katastrofálny. Ja to nehovorím rád. Mrzí ma to, robili sme, čo sa dalo, ale je katastrofálny," vysvetľoval generálny prokurátor Maroš Žilinka.

"Chyba sa niekde stala a nevieme to ako prokuratúra ovplyvniť. Pozrite si túto tabuľku. Rok 2022, rok 2023, 2024 a 2025. Tmavomodré sú odstíhané osoby, bledomodré sú obžalované osoby. V 2024 je trošku skok vyššie, ale je to rok zrušenia Úradu špeciálnej prokuratúry, kedy na základe opatrenia si návrhy na podanie obžalôb alebo iné konečné návrhy, dorobili na základe výnimky pracovníci generálnej prokuratúry a toto je výsledok, dokončili sa veci. Ale tá nová činnosť po reorganizácii policajného zboru ... vidíte ako to ide," smutne skonštatoval Žilinka.

Maroš Žilinka
Zobraziť galériu (7)
Maroš Žilinka  (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Odmietam prijať záver, že korupčná trestná činnosť vymizla v 70-percentnej sile, toto je veľký skok

V rok 2025 je podľa Žilinkových záverov v porovnaní s rokom 2024 o 70 percent menej odstíhaných a o 67 percent menej obžalovaných osôb. "Táto štatistika nevyjadruje nejaký kontinuálny priebežný trend znižovania počtu korupčnej trestnej činnosti. Je to skok, ktorý musí mať svoje vysvetlenie a odmietam vysvetlenie, že vymizla korupčná trestná činnosť. To proste nie je tak. Ten skok nemôže byť 70-percentný," posťažoval sa Žilinka a označil to za žalostné zistenia.

Žilinka prelomil mlčanie: Stretnutie
Zobraziť galériu (7)
 (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

"Na tomto nemienim nič meniť a je to veľký zdvihnutý prst, aby tu došlo k náprave. Tieto podklade v konečnom dôsledku predkladá do poslednej správy aj vláda SR. Ja to beriem. Je to ich kompetencia, ale naše podklady sú v tomto smere a ja na tom nemienim nič korigovať a ani upravovať. Toto nie je stav len ohľadom operatívy a že je niekto konkrétne vinný. Tu si treba uvedomiť aj hmotno-právnu úpravu a žiadal som zmeny a neboli vykonané tak, ako som žiadal. Trestná činnosť je latentná trestná činnosť a veľmi náročná na odhalenie. V roku 2025 nebol odhalený ani jediný prípad korupcie na najvyšších miestach. To proste treba povedať. My sme aplikačný orgán a k nám také prípady nahlásené neboli. Toľko korupcia," uzavrel Žilinka.

Maroš Žilinka
Zobraziť galériu (7)
Maroš Žilinka  (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Mňa dohrýzená kosť v podobe renty nezaujíma a nie som nejaký obchodník s kobercami

Žilinka sa bol na brífing ohradiť aj voči tvrdeniam politikov o tom, že či bolo témou stretnutia s premiérom jeho renta alebo iné dôvody. "To je urážka mňa alebo iných prokuratórov. Ja nie som obchodník s kobercami na tureckom trhu. Ja som človek, pre ktorého bolo dodržiavanie zákona stále na prvom mieste. Aby som ja riešil nejakú dohrýzenú kosť v podobe nejakej renty? Tak to ma málo poznajú," povedal zvýšeným hlasom Žilinka.

Podal si aj opozíciu

Skritizoval však aj opozíciu. "Mal som síce horúčku, ale toto som si nenechal utiecť. No po odsledovaní tlačovej konferencie Sloboda a Solidarita som mal ešte väčšiu horúčku," podal si aj opozíciu Žilinka. "Je veľmi prazvláštne, ako poslankyňa hovorí o polovičatých riešeniach a že to nestačí. A čo mám robiť? Veď ja sa môžem pohybovať len v rámci svojich kompetencií, ktoré mám. Čo ja mám iné spraviť? Veď ja postupujem vždy na základe dôkladného uváženia aj po úvahe s odbornými útvarmi. Ja nie som partizán z podzemného hnutia a bude tu neviem čo robiť. Mal som pocit, že aj kolegom nie dobre padlo ďalšie vyjadrenie poslankyne, že: 'Sú na prokuratúrach jeden-dvaja prokurátori, ktorí sa budú venovať korupcii. Za to nemôžeme prokurátorovi tlieskať, musí zaznieť hlas.'. Myslím, že môj hlas zaznel odborne, vecne a spôsobom na tých plénach, kde je to potrebné a má to účinok," narážal zrejme na Máriu Kolíkovú Žilinka.

Maroš Žilinka
Zobraziť galériu (7)
Maroš Žilinka  (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Ten vyzval politikov, aby nedehonestovali prácu prokurátorov.

Viac o téme: StretnutiePremiérReakciaGenerálny prokurátorRobert FicoMaroš ŽilinkaGenerálna prokuratúra SR
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Zložia zbrane? Fico prekvapil
Zložia zbrane? Fico prekvapil a obrátil sa na Žilinku, tajná NÁVŠTEVA na prokuratúre, o čom debatovali?
Domáce
Kamil Šaško, František Majerský
Šaško zdravotníckemu výboru predstavil zámer zmien v záchrannej služby: Opozícia ho kritizuje
Domáce
Posun v prípade útoku
Posun v prípade útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi: Prokurátor podal obžalobu
Domáce
Medzinárodný deň pamiatky obetí
Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu: Utrpenie obetí nech je výstrahou a poučením
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Vyjadrenie Matúša Šutaja Eštoka na Úrade vlády SR k aktuálnym politickým situáciam
Vyjadrenie Matúša Šutaja Eštoka na Úrade vlády SR k aktuálnym politickým situáciam
Správy
Vyjadrenie Richarda Takáča na Úrade vlády SR k aktuálnym politickým situáciam
Vyjadrenie Richarda Takáča na Úrade vlády SR k aktuálnym politickým situáciam
Správy
Opitý muž unikal hliadke a narážal do policajtov
Opitý muž unikal hliadke a narážal do policajtov
Správy

Domáce správy

Vláda schválila novú stratégiu
Vláda schválila novú stratégiu kyberbezpečnosti: Štát má byť lepšie chránený pred digitálnymi hrozbami
Domáce
Martina Bajo Holečková
SaS kritizuje Sociálnu poisťovňu: Za prenájom budovy v Nitre dala štátnej firme viac, než stála kúpa
Domáce
FOTO Nová FOTKA Lajčáka a
Nová FOTKA Lajčáka a Epsteina: Obaja vysmiati v centre Bratislavy! Pózujú pri známej atrakcii, akoby nič
Domáce
Polícia pátra po nezvestnej Kristíne (19) zo Žiliny – odišla z oslavy, jej rodina prosí o pomoc
Polícia pátra po nezvestnej Kristíne (19) zo Žiliny – odišla z oslavy, jej rodina prosí o pomoc
Regióny

Zahraničné

Lídri Číny a Ruska
Lídri Číny a Ruska potvrdili spoločný videohovor: Si Ťin-pching a Putin upevnia vzťahy v novej fáze
Zahraničné
Petr Macinka
Macinka do Washingtonu neodletel: Kým uviazol na letisku, v snemovni sa pokúšajú o pád Babišovej vlády
Zahraničné
Krvavé útoky v Pakistane:
Krvavé útoky v Pakistane: Počet obetí stúpol nad 250! Armáda proti separatistom nasadila drony aj vrtuľníky
Zahraničné
Melinda Gatesová prehovorila o
Kauza Billa Gatesa v Epsteinových spisoch: Prehovorila exmanželka Melinda! Emotívne VIDEO, hovorí o bolesti a smútku
Zahraničné

Prominenti

Nancy Guthrie
HOROR v USA: Matku známej moderátorky UNIESLI... Žiadajú za ňu VÝKUPNÉ!
Zahraniční prominenti
Balúchová v obroskom STRACHU:
Balúchová v obroskom STRACHU: Našla si hrčku v prsníku!
Domáci prominenti
Tragická prognóza dvojičiek slávnej
Tragická prognóza dvojičiek slávnej speváčky: Nedožijú sa 2 rokov!
Zahraniční prominenti
Snoop Dogg
Obrovský SMÚTOK Snoop Dogga: Prišiel o 10-mesačnú vnučku
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Koniec jaziev? Vedci zo
Koniec jaziev? Vedci zo Stanfordu prišli na to, ako preprogramovať bunky: Po rane nezostane žiadna stopa!
Zaujímavosti
Mimozemšťania v mraze? NASA
Mimozemšťania v mraze? NASA objavila planétu s atmosférou, kde by mohol prekvitať život aj pri -68 stupňoch!
Zaujímavosti
Tracy Kiss
Operácie TAM DOLE za tisíce eur! Tracy po pôrodoch podstúpila drahé zákroky a dnes sa cíti ako nová žena
Zaujímavosti
Pravda o Slovákoch: Vyčerpané
Pravda o Slovákoch: Vyčerpané ženy, mladí uprednostňujú styling pred hygienou a každý 3. muž ignoruje rannú ústnu hygienu!
vysetrenie.sk

Dobré správy

Dimitri vytvoril nápoj, ktorý
Z malej kuchyne do celého sveta: Dimitri vytvoril nápoj, ktorý si obľúbili aj Slováci
plnielanu.sk
Presladené sirupy už Slovákov
Daň z cukru spravila Slovákom poriadne škrty v rozpočte: Nahradí sladké sirupy táto novinka?
hashtag.sk
REDMI Note 15 Pro+
Nová séria smartfónov REDMI Note 15: Keď sa titánska odolnosť spojí s dlhšou výdržou a profi fotoaparátmi
Domáce
Novinka, ktorú Slováci v
Známa značka predstavuje novinku, aká tu ešte nebola: Všimli ste si ju v obchodoch aj vy?
Domáce

Ekonomika

Tvrdé dopady konsolidácie sú tu: Pracujúci pošlú štátu aj stovky eur navyše, ako sa to dotkne vás? (kalkulačka)
Tvrdé dopady konsolidácie sú tu: Pracujúci pošlú štátu aj stovky eur navyše, ako sa to dotkne vás? (kalkulačka)
Oplatí sa vystúpiť z EÚ? Takýto je účet za Brexit po 10 rokoch od osudného referenda!
Oplatí sa vystúpiť z EÚ? Takýto je účet za Brexit po 10 rokoch od osudného referenda!
Koniec 13. dôchodkov pre všetkých? O zmenách už hovorí aj Andrej Danko, minister práce posiela jasný odkaz!
Koniec 13. dôchodkov pre všetkých? O zmenách už hovorí aj Andrej Danko, minister práce posiela jasný odkaz!
Zlom na realitnom trhu: Ceny opäť vyleteli! Byty zdraželi o viac ako desatinu, kde najviac?
Zlom na realitnom trhu: Ceny opäť vyleteli! Byty zdraželi o viac ako desatinu, kde najviac?

Šport

ZOH 2026 Čakanie na Vlhovú, odčiní Shiffrinová fiasko z Pekingu? Zraky Slovákov smerujú do Cortiny
ZOH 2026 Čakanie na Vlhovú, odčiní Shiffrinová fiasko z Pekingu? Zraky Slovákov smerujú do Cortiny
Petra Vlhová
ZOH 2026 Slovensko v nich má diamanty: Klobúk dole, čo sa podarilo súrodencom Kapustíkovcom
ZOH 2026 Slovensko v nich má diamanty: Klobúk dole, čo sa podarilo súrodencom Kapustíkovcom
Slováci na ZOH 2026
ZOH 2026 Program olympiády v Miláne a Cortine otvorí disciplína, z ktorej sa mnohí smejú
ZOH 2026 Program olympiády v Miláne a Cortine otvorí disciplína, z ktorej sa mnohí smejú
ZOH 2026 Miláno Cortina
ZOH 2026 VIDEO Zranená Vonnová urobila prekvapivé rozhodnutie: Uvidíme ju na olympiáde?
ZOH 2026 VIDEO Zranená Vonnová urobila prekvapivé rozhodnutie: Uvidíme ju na olympiáde?
ZOH 2026 Miláno Cortina

Auto-moto

Z Lučenca do Budapešti autobusom bez prestupu
Z Lučenca do Budapešti autobusom bez prestupu
Doprava
TEST: BMW 540d xDrive. Aj tak je stále najlepšia
TEST: BMW 540d xDrive. Aj tak je stále najlepšia
Klasické testy
SSC pripravuje rekonštrukciu sklápacieho mosta v Komárne
SSC pripravuje rekonštrukciu sklápacieho mosta v Komárne
Doprava
Už 30 zásahov v tuneli Višňové za päť týždňov. Vodiči robia tie isté chyby
Už 30 zásahov v tuneli Višňové za päť týždňov. Vodiči robia tie isté chyby
Ekonomika

Kariéra a motivácia

Jedno podujatie, ktoré Vám môže zmeniť kariéru. Prečo by ste si Kariera EXPO Nitra nemali nechať ujsť?
Jedno podujatie, ktoré Vám môže zmeniť kariéru. Prečo by ste si Kariera EXPO Nitra nemali nechať ujsť?
Získaj prácu
Office frogs: Trend, ktorý ovplyvní kariéru mladých ľudí v roku 2026
Office frogs: Trend, ktorý ovplyvní kariéru mladých ľudí v roku 2026
Pracovné prostredie
Ste v práci dlhšie než treba? Trend odhaľuje, prečo ľudia pracujú zbytočne veľa
Ste v práci dlhšie než treba? Trend odhaľuje, prečo ľudia pracujú zbytočne veľa
Motivácia a produktivita
Výpredaje dnes už nie sú prioritou: Takto Slováci premýšľajú o peniazoch
Výpredaje dnes už nie sú prioritou: Takto Slováci premýšľajú o peniazoch
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Famózny krémovo-kokosový Raffaello koláč
Famózny krémovo-kokosový Raffaello koláč
Najlepšie pagáče s masťou a červenou cibuľou. Tento recept si vypýta úplne každý.
Najlepšie pagáče s masťou a červenou cibuľou. Tento recept si vypýta úplne každý.
Jednoduchý recept na slovenské zapekané chlebíčky
Jednoduchý recept na slovenské zapekané chlebíčky
Chlieb
Paradajková polievka pre deti, ktorú si budú pýtať znova
Paradajková polievka pre deti, ktorú si budú pýtať znova
Výber receptov

Technológie

Microsoft varuje pred novým trendom hackerov. Cez tento typ aplikácií a služieb dnes kradnú peniaze aj identitu
Microsoft varuje pred novým trendom hackerov. Cez tento typ aplikácií a služieb dnes kradnú peniaze aj identitu
Bezpečnosť
WhatsApp má funkciu, ktorú väčšina ľudí prehliada. Takto si jednoducho roztriediš konverzácie na dôležité a menej dôležité
WhatsApp má funkciu, ktorú väčšina ľudí prehliada. Takto si jednoducho roztriediš konverzácie na dôležité a menej dôležité
Aplikácie a hry
Prečo fyzici čoraz vážnejšie uvažujú, že náš vesmír môže byť len obrovskou simuláciou?
Prečo fyzici čoraz vážnejšie uvažujú, že náš vesmír môže byť len obrovskou simuláciou?
Veda a výskum
Laser namiesto rakiet? Americké námorníctvo tvrdí, že sen o laserovej zbrani na každej lodi je už blízko reality
Laser namiesto rakiet? Americké námorníctvo tvrdí, že sen o laserovej zbrani na každej lodi je už blízko reality
Armádne technológie

Bývanie

Spredu celkom fádna budova, no z druhej strany je úplne iný svet! Domáci si tu vedia užívať pohodlie aj relax
Spredu celkom fádna budova, no z druhej strany je úplne iný svet! Domáci si tu vedia užívať pohodlie aj relax
Pinterest predpovedal svoje TOP trendy pre rok 2026 a nás poriadne prekvapili. Naozaj do interiérov mieria takéto štýly?
Pinterest predpovedal svoje TOP trendy pre rok 2026 a nás poriadne prekvapili. Naozaj do interiérov mieria takéto štýly?
Do takého domu pozvú hostí bez problémov! Napriek obmedzeniam vytvorili architekti pre rodinu perfektné bývanie
Do takého domu pozvú hostí bez problémov! Napriek obmedzeniam vytvorili architekti pre rodinu perfektné bývanie
Nerobte si v paneláku bývanie ako z chalupy, radí dizajnérka. Takto prvkami z vidieka vrátite bytom teplo domova
Nerobte si v paneláku bývanie ako z chalupy, radí dizajnérka. Takto prvkami z vidieka vrátite bytom teplo domova

Pre kutilov

Večer boli krásne, ráno ležia na zemi: Ako zastaviť tichého zabijaka priesad skôr, než bude neskoro
Večer boli krásne, ráno ležia na zemi: Ako zastaviť tichého zabijaka priesad skôr, než bude neskoro
Záhrada
Voda z vodovodu, dažďová či destilovaná voda? Aká voda je najlepšia pre izbové rastliny
Voda z vodovodu, dažďová či destilovaná voda? Aká voda je najlepšia pre izbové rastliny
Izbové rastliny
Ovplyvní bezrašelinový substrát rast rastlín? Čo ukázala prax záhradkárov
Ovplyvní bezrašelinový substrát rast rastlín? Čo ukázala prax záhradkárov
Záhrada
Nie je to iba o závite! Ako vybrať správnu LED žiarovku v piatich bodoch
Nie je to iba o závite! Ako vybrať správnu LED žiarovku v piatich bodoch
Stavba

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Módne trendy na jar 2026: Strihy a kombinácie, ktoré už čoskoro ovládnu ulice
Móda
Módne trendy na jar 2026: Strihy a kombinácie, ktoré už čoskoro ovládnu ulice
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Nová FOTKA Lajčáka a
Domáce
Nová FOTKA Lajčáka a Epsteina: Obaja vysmiati v centre Bratislavy! Pózujú pri známej atrakcii, akoby nič
Žilinka prelomil mlčanie: Stretnutie
Domáce
Žilinka prelomil mlčanie: Stretnutie s Ficom, vytiahol graf a začal kritizovať, toto je KATASTROFÁLNY stav!
AKTUÁLNE Veľká policajná AKCIA
Domáce
AKTUÁLNE Veľká policajná AKCIA v topoľčianskej nemocnici: Zadržali niekoľko ľudí, obvinili aj primára
Melinda Gatesová prehovorila o
Zahraničné
Kauza Billa Gatesa v Epsteinových spisoch: Prehovorila exmanželka Melinda! Emotívne VIDEO, hovorí o bolesti a smútku

Ďalšie zo Zoznamu