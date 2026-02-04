Je KONIEC: Kráska z Let´s Dance priznala KRACH VZŤAHU!

BRATISLAVA - Miss Slovensko 2023 a tanečnica z KRS Movement, ktorá hviezdi aj v markizáckom Let´s Dance Daniela Vojtasová (25) si v súkromí neprechádza práve najlepším obdobím. Priznala, že sa po viac ako roku vzťahu rozišla s priateľom!
Daniela Vojtasová v roku 2023 zažiarila v súťaži krásy Miss Slovensko a odniesla si odtiaľ hneď niekoľko titulov. Na veľkom finále si napokon uchmatla aj ten najprestížnejší - stala sa kráľovnou krásy, a to nielen vďaka svojmu výzoru, ale aj kvôli svojej osobnosti. Aktuálne ju však Slováci vnímajú predovšetkým ako talentovanú tanečnicu a vídať ju môžu aj v markizáckej šou Let´s Dance.
Tam ju počas uplynulého ročníka pravidelne chodil podporovať jej priateľ Marián Kyseľ a dvojica pôsobila, že v tom našla svoju chýbajúcu polovičku. No uplynulo len zopár mesiacov a dnes je všetko inak. Najkrajšia Slovenka roku 2023 pre web markiza.sk priznala, že viac zadaná nie je... K rozchodu vraj došlo len nedávno.
„Priateľ ma už nečaká doma, rozhodli sme sa, že po Novom roku sa naše cesty rozídu a každý si pôjde svojím smerom,“ priznala Daniela s tým, že v jej živote nie je nikto nový. „Myslím si, že obidvaja sme sa zhodli na tom, že je na čase sa možno posunúť každý svojim smerom a som s tým v poriadku, myslím si, že už sme dospelí, vieme, čo chceme od života a všetko je tak, ako má byť,“ pokračovala kráska.
