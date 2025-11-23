Poníženie v priamom prenose! Kraus sa ostro obul do speváka: Drsný výsmech a útok na jeho súkromie!

PRAHA – Namiesto pokojného rozhovoru o kariére čelil spevák Daniel Hůlka výsmechu zo strany moderátora Jana Krausa. Jeho súkromie sa totiž stalo terčom ostrých poznámok a vtipov.
Daniel Hůlka sa v relácii Show Jana Krause rozpovedal o svojich vzťahoch. Podľa jeho slov našiel tú pravú ženu až v súčasnej partnerke Barbore po 35 rokoch čakania. Jeho vyznanie sa však okamžite stalo terčom Krausových vtipov. „Mám jednu dcéru, chodí do druhej triedy, má sedem rokov. Volá sa Rozárka a je to šťastie môjho života. Som príklad toho, ako sa hovorí, že kto si počká, ten sa dočká. Čakal som dlho na tú pravú,“ pokračoval Hůlka.
„Tomu hovoríte čakal, hej? To sa mi páči, to čakanie,“ rýpal doňho moderátor Jan Kraus, ktorý tým narážal na počet spevákových predchádzajúcich partneriek. „Tá pravá si našla mňa. Je to najúžasnejšia žena a volá sa Barborka. Počítam svoj život na ‚pred Barborkou a po a pred Rozárkou a po‘,“ neuhol Daniel z roznežneného rozprávania s tým, že s Barborou je už desať rokov.
„To už je veľká láska, po piatich–šiestich rokoch sa z Barborky stáva Barbora. To sme mali 35 rokov čakania. Bola to pekná čakacia doba. Objavili sa tam však aj určité zádrhely,“ pokračoval moderátor vo svojich ostrých narážkach, píše eXtra.cz. Vrchol prišiel v momente, keď sa bez okolkov a na plné ústa muzikálového Draculu spýtal koľko mal počas tých rokov partneriek.
„To ste ma zaskočili, nikdy som si nerobil zoznam,“ odpovedal pohotovo Hůlka, na ktorého tvári bolo badať rozpaky. Hůlka už tridsať rokov stvárňuje na divadelných doskách rolu ikonického Draculu a má za sebou približne 1500 repríz. Po jeho boku sa vystriedali už tri generácie manželiek a zdá sa, že tento trend si preniesol aj do svojho súkromia.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%