PROBLÉMY v raji? Ivana Chýlková vyšla s pravdou von: S Krausom už spolu NEŽIJÚ!

PRAHA – Herečka Ivana Chýlková (61) šokovala fanúšikov odhalením o svojom manželstve s moderátorom Janom Krausom (72). V najnovšom podcaste priznala, že dvojica už roky nezdieľa spoločnú domácnosť. Kým ona zostala v Prahe, Kraus sa natrvalo presunul na vidiek.
„Po covide, ktorý sme trávili na vidieku... Janíčko tam viac-menej zostal. A ja tam za ním dochádzam,“ priznala Ivana otvorene v podcaste Hypecast. Podľa nej však odlúčenie nie je problém, práve naopak. „Takže sa na seba vždy strašne tešíme. Ja som vždy šťastná, keď počujem kľúč v zámku – že už je doma a bude zábava,“ dodala herečka s úsmevom.
Dôvod, prečo sa manželia „rozdelili“, je najmä práca. Chýlková musí zostať v hlavnom meste, kde má množstvo povinností, zatiaľ čo Kraus si môže väčšinu práce rozvrhnúť tak, aby mohol tráviť väčšinu času mimo Prahy. „Vďaka IT technológiám sme spolu stále v kontakte,“ ubezpečila Ivana.
Napriek netradičnému usporiadaniu si dvojica zachovala typický humor, ktorý ich spája už dlhé roky. „U nás je to tak – Janíčko riadi štát, vesmír a ja sa starám o bežné veci, ako je jedlo, lekári a tak...“ zavtipkovala Chýlková. Vtipne opísala aj ich každodennú rutinu: "Ja odchádzam do divadla, on sa ma opýta: Kam ideš, Ivanka? Ja poviem: Do divadla. On sa pýta: Čo hráš? Ja poviem, že Boha masakru, a on odpovie, nech si to pekne užijem. O tri hodiny prídem domov a on povie: Ahoj láska, kde si bola? A ja poviem, že v divadle. Potom sa spýta, čo som hrala a či je doma niečo na jedenie, a ja mu poviem: Ak si niečo kúpil...“
Moderátor sa k ich zvláštnemu modelu rodinného života vyjadril tiež. Prezradil, že sa najčastejšie stretávajú na vidieku pri Prahe, kde majú niekoľko chalúp. „Máme chalupu, ktorú vlastnia moji bratia, potom chalupu, kde bývajú moji najstarší synovia, a jednu chalupu máme ja a Ivanka,“ vysvetlil Kraus. Zdá sa, že Krasu s Chýlkovou našli recept na šťastné manželstvo.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%