Český prezident pozval Babiša na Pražský hrad: Chce s ním rokovať

PRAHA - Český prezident Petr Pavel pozval premiéra Andreja Babiša na Pražský hrad. Rokovanie naplánoval na stredu budúceho týždňa. V piatok to bez ďalších podrobností oznámila Pavlova kancelária.
Prezident chce po návrate zo svojej dovolenky v Španielsku hovoriť s predsedom vlády zrejme o situácii týkajúcej sa predsedu strany Motoristi sebe Petra Macinku, s ktorým má spor ohľadom vymenovania jej poslanca Filipa Turka do funkcie ministra životného prostredia. V utorok, než odcestoval, zverejnil Pavel na sociálnych sieťach SMS správy, ktoré Macinka posielal jeho poradcovi. Snažil sa v nich rôznymi spôsobmi dosiahnuť, aby prezident v tejto veci zmenil názor. Pavel ho obvinil z pokusu o vydieranie a správy odovzdal aj polícii. Prípadom sa zaoberá Národná centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ).
Macinka v správach okrem iného písal, že stojí pred nezvratným rozhodnutím, „ako ďalej s prezidentom“. Ak by Pavel vymenoval Turka za ministra životného prostredia, mal by vraj pokoj. Ak nepristúpi na žiadne rokovanie v tejto veci, Macinka je pripravený za Turka „brutálne“ bojovať a dôsledky Pavla vraj prekvapia. Babiš označil Macinkove správy za nešťastné. Zároveň ale dodal, že rozumie rozčarovaniu Motoristov nad interpretáciou ústavy zo strany prezidenta v otázke nevymenovania Turka. Zdôraznil, že s prezidentom nechce viesť zákopovú vojnu a Pavla aj Macinku pozval na spoločnú schôdzku v trojici. To však Pavel odmietol s tým, že partnerom na rokovanie je preňho len Babiš.