Kamenický a Schillerová hovorili aj o štátnom nájomnom bývaní: Nová česká vláda má o projekt záujem

BRATISLAVA - Minister financií SR Ladislav Kamenický (Smer-SD) rokoval v piatok s ministerkou financií Českej republiky (ČR) Alenou Schillerovou o slovenských skúsenostiach a úskaliach v štátom podporovanom nájomnom bývaní. O tento projekt sa totiž zaujíma nová česká vláda Andreja Babiša. Hovorili aj o registračných pokladniciach, ktoré chcú v ČR opäť zaviesť, vymenili si tiež poznatky z oblasti dane z pridanej hodnoty.
„Chcem, aby sa vzťahy, ktoré sme mali s Českou republikou vždy nadštandardné, absolútne prehĺbili,“ povedal Kamenický. Obe krajiny majú záujem o užšiu spoluprácu v rámci V4. „Som presvedčený, že vzťahy medzi ČR a SR posunieme na úplne odlišnú úroveň,“ uviedol. Schillerová informovala, že už hovorili aj o príprave spoločného zasadnutia vlád ČR a SR 31. marca v Moravskosliezskom kraji na zatiaľ neurčenom mieste.
archívne video
„Ladili sme si spoločné texty do memoranda, ktoré bude prijaté na základe tohto zasadnutia na úrovni všetkých rezortov,“ uviedla česká ministerka financií. Pokiaľ ide o avizované posilnenie vzťahov a spolupráce medzi ČR a SR po nástupe novej vlády u našich susedov, podľa Schillerovej bude na všetkých úrovniach, nielen na ministerskej. „Posledné štyri roky to nefungovalo tak, ako bolo zvykom, keď som bola ministerkou v predchádzajúcej vláde Andreja Babiša,“ povedala.
Schillerová sa vyslovila aj za spoluprácu na úrovni Európskej únie (EÚ), napríklad proti zrušeniu práva veta členských krajín, čo je podľa nej dôležité aj v daňovej a rozpočtovej oblasti. Spoločný názor majú tiež v prípade viacročného finančného rámca EÚ. Vymenili si aj skúsenosti z boja so sivou ekonomikou, v ČR chystajú zaviesť elektronickú evidenciu tržieb 2.0. „Vláda Petra Fialu ju zrušila, my ju chceme opäť zaviesť, pretože je to zásadný, základný a doplnkový nástroj v boji so sivou ekonomikou,“ priblížila Schillerová. Podľa nej hovorili aj o boji proti práci na čierno.