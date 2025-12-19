Bývalá herecká hviezda je stále na úplnom dne: DESÍ vzhľadom... Extrémne schudla!

LOS ANGELES - Bývalá detská hviezda, ktorá sa roky potýka s psychickými problémami, prekvapila výraznou premenou postavy. Hoci je viditeľne štíhlejšia, jej aktuálny vzhľad vyvoláva medzi fanúšikmi skôr obavy.
Amanda Bynes patrí medzi bývalé hviezdy, ktorých život sa po veľkom úspechu výrazne skomplikoval. Herečka sa už roky potýka s vážnymi psychickými problémami. Tie vyvrcholili v roku 2013 hospitalizáciou na psychiatrii a definitívnym koncom jej hereckej kariéry. Následné roky priniesli viacero znepokojujúcich momentov – od blúdenia ulicami Los Angeles v dezorientovanom stave až po zásahy polície, ktorá ju odvádzala z jej domova v putách.
Po jednom z týchto incidentov sa Amanda rozhodla dobrovoľne nastúpiť na lôžkové oddelenie centra duševného zdravia. Po prepustení sa začala prihovárať fanúšikom prostredníctvom sociálnych sietí a dávala najavo snahu o nový začiatok. Všetko sa však zmenilo v júni tohto roka, keď verejne oznámila, že plánuje užívať Ozempic s cieľom schudnúť a lepšie vyzerať na fotografiách paparazzov.
Toto vyhlásenie vyvolalo rozruch najmä preto, že ide o liek určený pre diabetikov, ktorý má množstvo vedľajších účinkov a jeho používanie na chudnutie je odborníkmi spochybňované. Najnovšie fotografie naznačujú, že Amanda svoj plán skutočne zrealizovala. Po niekoľkých mesiacoch je viditeľne chudšia. Odfarbené a rôznofarebné vlasy, divné obočie, dlhé nechty a zmeny v tvári – herečku už len ťažko spoznať.
