Krst knihy Milana Rúfusa: Elegantná Brychtová a slovenská herecká legenda sa rokmi nemení!

BRATISLAVA - Básnické verše, ktoré citlivo zachytávajú vnútorný svet detí prežívajúcich osamelosť a túžbu po blízkosti. Slová Milana Rúfusa, ktorých význam ani čas neoslabil. A výtvarné práce detí, ktoré vyrastajú bez vlastného rodinného zázemia. Organizácia Úsmev ako dar v spolupráci s komisárom pre deti Jozefom Mikloškom predstavujú verejnosti výnimočnú básnickú publikáciu Aby deti otcov mali, aby mali mamy.
Komisár pre deti spolu s organizáciou Úsmev ako dar uvádzajú knihu, ktorá spája poéziu jedného z najvýraznejších slovenských básnikov s autentickým pohľadom detí z centier pre deti a rodiny. Publikácia vznikla symbolicky v spolupráci s nimi a prináša silné posolstvo o význame rodiny, vzťahov a potreby istoty. Práve detská úprimnosť a prirodzenosť dodáva knihe jedinečný citový rozmer. Zbierka vychádza posmrtne a obsahuje aj dve dosiaľ nepublikované básne, objavené v pozostalosti Milana Rúfusa.
Ide o verše, ktoré doposiaľ neboli sprístupnené verejnosti. Výtvarnú stránku knihy dotvárajú ilustrácie detí z centier pre deti a rodiny. Publikácia vznikla ako pocta tvorbe Milana Rúfusa a ako pripomenutie jeho nadčasového odkazu. Jeho básne o deťoch, rodičoch a medziľudských vzťahoch oslovujú aj dnešnú spoločnosť a kladú zásadné otázky o ľudskosti. Výťažok z uvedenia knihy medzi čitateľov poputuje na podporu mladých dospelých vyrastajúcich v náhradnej starostlivosti, ktorí sa pripravujú na samostatný život.
„Téma rodiny, ktorú Milan Rúfus vo svojej tvorbe tak citlivo otváral, je aj jadrom našej práce v Úsmev ako dar. Výťažok z predaja knihy pomôže mladým dospelým, ktorí vyrástli bez vlastnej rodiny, aby mali lepšiu šancu začať svoj život samostatne a dôstojne,“ uvádza predsedníčka organizácie Úsmev ako dar Milka Chovancová-Bezáková. Krstom knihy sprevádzala moderátorka Katarína Brychtová, ktorá v elegantných modrých šatách vyzerala vynikajúco. Veď pozrite! Na podujatí nechýbali spisovateľ Daniel Hevier či herečka Ida Rapaičová. Herecká legenda rokmi na pôvabe vôbec nestráca. Všetky fotografie z krstu nájdete v galérii.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%